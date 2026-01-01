Președintele Trump speră să spulbere viziunea diseminată de China cum că America ar fi în declin pe plan intern și extern, apreciază „The Times” într-un editorial dedicat posibilelor evolții din anul 2026.

Ritmul galopant al politicii și războiului în 2025 a fost de așa manieră încât până și ciocniri potențial semnificative cum ar fi cea dintre SUA și Venezuela nu mai par decât simple note de subsol ale unui an teribil. Următorul an va fi poate mai puțin sângeros, însă nu se anunță cu nimic mai liniștit. Vechea ordine îi cedează locul unui context global în care toată lumea are mână liberă, umbrit de problemele gestionării rivalității sino-americane, respectiv a aducerii sub control a președintelui rus Putin.

2026 va fi cel mai probabil un an al celor două jumătăți. În prima vor trebui abordate conflictele nesoluționate din Gaza și Ucraina. Gruparea teroristă Hamas încă mai intenționează să-și păstreze controlul asupra Fâșiei Gaza și să se prezinte drept conducătoarea unei rezistențe armate. Din care cauză statele arabe și majoritar musulmane refuză să trimită trupe de menținere a păcii în enclavă. În consecință, nici investitorii nu se grăbesc să se implice în reconstrucția Fâșiei. Astfel că armistițiul aranjat sub auspiciile administrației Trump pare a aduce tot mai limpede cu un strat de glet care va trebui acum îndepărtat.

Eforturile cele mai recente ale președintelui american de a opri războiul ruso-ucrainean par să fi legat și mai strâns alianța occidentală cu președintele Zelenski în privința garanțiilor de securitate pentru Kiev. O evoluție binevenită, însă un acord va putea fi încheiat doar atunci când Putin va putea fi convins că Rusia și-a atins limitele câștigurilor potențiale pe câmpul de luptă. Trump a tras concluzia greșită de pe urma hotărârii Moscovei de a continua lupta și a oprit transferurile directe de armament către Kiev. Fapt care l-a transformat de facto într-un aliat al lui Putin.

Prin urmare, există câteva întrebări care vor necesita un răspuns în următoarele câteva luni. Prima este: cum îl pot stimula SUA pe Putin pentru a opri lupta? O variantă ar fi să i se ofere Moscovei un reset al relațiilor concomitent cu expirarea în februarie a tratatului nuclear ruso-american New Start. Reînnoirea lui ar echivala cu unul dintre gesturile de pe vremuri prin care cele două părți arătau că nu se mai consideră reciproc inamici.

Aliații europeni nu se îndoiesc că o asemenea manevră ar fi una eronată. Ar proclama Moscova drept putere nucleară de același calibru cu SUA, practic ca recompensă pentru invadarea Ucrainei. Și nu-i momentul potrivit pentru o înaintare în grad a Kremlinului. În cele din urmă puterile europene se vor confrunta în 2026 cu o trilemă proprie: cum să gestioneze simultan confruntarea ideologică tot mai intensă cu SUA, cea militară cu Rusia și cea economică cu China? Un singur conducător european, Viktor Orban al Ungariei, susține că i-a găsit soluție acestei ghicitori: pune-te bine cu Trump, pune-te bine cu Putin și acceptă orice investiții pe care ți le propune Beijingul. Însă Orban – al cărui model e adoptat de dreapta radicală europeană – pare că ar putea pierde alegerile generale din aprilie.

Economiștii de stânga preziceau că războiul vamal al lui Trump va provoca o explozie catastrofală a inflației, ceea ce nu s-a întâmplat. Simpatizanții lui Trump afirmau că taxele vamale vor repatria slujbele din producție; per total, nu s-a întâmplat. Taxele au demonstrat în schimb cât de greu se sperie China: Beijingul s-a ținut ferm pe poziție și s-a recomandat drept varianta mai puțin periculoasă în confruntarea cu Washington. În ultimul weekend și-a consolidat și influența regională, mediind discuții între Tailanda și Cambodgia și îndemnându-le să ajungă la pace pe baza armistițiului la care au ajuns cu mare dificultate. Și opinia publică din India s-a mai ameliorat în privința Chinei. America Latină vede în China un partener comercial ­natural și onest. Progresele Chinei în materie de AI, robotică și producție contestă senzația de avans tehnologic a Americii.

A doua jumătate a lui 2026 îl va aduce pe Trump în lumina reflectoarelor începând din iunie, în calitatea de gazdă a Cupei Mondiale FIFA. Cum Mexic și Canada vor fi și ele gazde alături de SUA, evenimentul le va întări observatorilor geopoliticii sentimentul că America de Nord în întregimea ei reprezintă acum „centrul lumii”. Principala provocare pentru Trump o vor constitui alegerile parlamentare din noiembrie, o ocazie bună pentru a respinge scenariul declinului american. Sunt slabe șanse ca republicanii să păstreze deopotrivă Camera și Senatul. Dar dacă nu va fi așa, așteptați-vă ca Trump să pornească noi conflicte, atât interne cât și externe.

Sursa: Rador Radio România