Departamentul de Stat a cerut tuturor ambasadelor și consulatelor SUA să se dezaboneze de la mai multe ziare, inclusiv „The New York Times”, „The Economist” și „Associated Press”. „Washington Post” vede acest lucru ca represalii împotriva presei.

Aceasta este o știre care provoacă, evident, multe discuții în lumea media americană, constată „Courrier International” (Franța). Departamentul de stat „a ordonat anularea tuturor abonamentelor la serviciile de știri considerate non esențiale pentru misiunea lor", relatează „The Washington Post". Cu alte cuvinte, aceasta echivalează cu a cere tuturor ambasadelor și consulatelor americane să-și anuleze abonamentele la numeroase titluri de presă, dintre care unele sunt chiar menționate într-un memorandum al Departamentului de stat. Este vorba de ziarul „The New York Times", de agențiile de presă Associated Press, Reuters și Bloomberg News, de săptămânalul britanic „The Economist” și de site-ul „Politico”.

Anularea abonamentelor vizează și presa locală din țările în care sunt stabilite reprezentanțe diplomatice, subliniază cotidianul american.

O măsură de economie?

Decizia a fost susținută de Departamentul de stat ca o măsură de economisire a costurilor, dar „Washington Post” consideră că este în mod clar "o parte din represiunea administrației Trump împotriva mass-media". Cotidianul subliniază că jurnaliștii de la agenția Associated Press se află în special în colimatorul administrației Trump: au fost interziși la Casa Albă din 11 februarie și nu mai pot călători la bordul Air Force One, avionul prezidențial.

Potrivit unui diplomat al Departamentului de stat care a acceptat să vorbească cu cotidianul sub acoperirea anonimatului, directiva neprietenoasă pentru mass-media echivalează cu privarea ambasadelor și consulatelor de informațiile de care au nevoie pentru a-și îndeplini misiunile. „Acest lucru va pune în pericol viețile americanilor din străinătate, pentru că vom fi tăiați de la sursele de informații de care avem nevoie zilnic”, crede el. Membrii personalului ambasadei se bazează pe acoperirea mass-media pentru a pregăti, de exemplu, călătorii diplomatice în zonele de conflict. „Anularea abonamentelor, inclusiv la organele de presă locale, i-ar putea împiedica să evalueze amenințările”, notează „Washington Post”.

Angajații Departamentului de stat au fost în totuși informați că pot depune o contestație motivată pentru a menține un anumit abonament. Posibilele justificări includ: „Dacă abonamentul afectează securitatea personalului sau a instalațiilor americane, dacă este cerut de un tratat sau o lege sau răspunde pozitiv una dintre următoarele întrebări: 'Aceasta face America mai sigură? Face asta America mai puternică? Acest lucru face America mai prosperă?'”

Sursa: Rador Radio România