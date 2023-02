În cel de-al doilea discurs despre starea Uniunii, președintele american, Joe Biden, a vorbit despre unitate și le-a transmis republicanilor că "nu există niciun motiv pentru care să nu putem lucra împreună".

Statele Unite sunt "într-o poziție mai bună decât orice țară din lume" pentru a-și relansa economia în pofida efectelor războiului din Ucraina și a pandemiei de COVID-19, a asigurat președintele Joe Biden marți la începutul discursului său despre "Starea Uniunii", transmite miercuri AFP, preluată de Agerpres.

Joe Biden a promis că va lucra pentru cei "uitați" de creșterea economică. "De zeci de ani, clasa de mijloc a fost zdrobită", s-a plâns el. "Locurile de muncă bine plătite mergeau în străinătate, fabricile se închideau", a spus el. "Am venit să fac cu adevărat o diferență, să mă asigur că economia funcționează pentru toată lumea, astfel încât toată lumea să fie mândră de ceea ce face", a spus el.

Biden și-a menționat proiectele de lege menite să aducă acele locuri de muncă înapoi în America și a asigurat că, în pofida inflației îngrijorătoare, țara se află "într-o poziție mai bună" economic decât restul lumii.

Totodată, președintele Biden a spus că America trebuie să "facă față" crizei climatice, numind-o "o amenințare existențială".

Biden s-a declarat scandalizat de profiturile gigantice ale companiilor petroliere și a cerut o "taxă minimă" pentru miliardari, subliniind că "sistemul fiscal nu este corect".

Președintele a acuzat opoziția republicană că dorește "să ia economia ostatică", în fața amenințărilor aleșilor de a nu vota în favoarea majorării plafonului datoriei, ceea ce ar arunca cea mai mare economie din lume în incapacitate de plată.

El i-a acuzat și pe giganții tehnologiei că "experimentează cu copiii noștri" pentru a "face profit", spunând că aceștia vor trebui "să dea socoteală": "Este timpul să adoptăm o lege, susținută de ambele părți, pentru a împiedica giganții tehnologiei să colecteze date personale despre copiii și adolescenții noștri".



Joe Biden și-a reînnoit apelul pentru o legislație care să interzică puștile de asalt, un tip de armă foarte letală, folosită în crimele recente care au șocat publicul american.

De asemenea, președintele a promis că se va opune oricărei interdicții federale asupra dreptului la avort, pus sub semnul întrebării în multe state americane după o decizie a Curții Supreme în 2022.

În materie de politică externă, Joe Biden a asigurat că SUA vor sprijini Ucraina "atât timp cât este nevoie" în fața invaziei ruse: "Am condus. Am unit NATO. Am construit o coaliție globală. Ne-am opus agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean. În această seară, ni se alătură din nou ambasadorul Ucrainei în Statele Unite".

Președintele a promis că America "va acționa" dacă China îi amenință suveranitatea.

EFE comentează că, în pofida faptului că în ultimele săptămâni s-au aflat în centrul unor dispute politice în SUA, documentele confidențiale pe care președintele american Joe Biden și alți politicieni le-au păstrat în posesie în mod nejustificat nu au fost nici măcar menționate în discursul privind Starea Uniunii al actualului lider de la Casa Albă.