Discuțiile privind securitatea dintre Israel și Siria au fost relansate la Paris, după câteva luni de blocaj diplomatic, într-un demers susținut de Statele Unite și sprijinit de autoritățile franceze, scrie „Le Monde” (Franța).

Întâlnirea marchează o încercare de reducere a riscului de escaladare militară într-o regiune marcată de instabilitate și tensiuni istorice.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, delegațiile israeliană și siriană au convenit asupra creării unui mecanism comun de comunicare și schimb de informații, menit să permită gestionarea rapidă a incidentelor de securitate și prevenirea confruntărilor armate. Acest cadru ar urma să funcționeze sub supravegherea Statelor Unite și să faciliteze un dialog permanent între cele două părți.

Pentru Israel, prioritatea o reprezintă stabilitatea la frontieră și limitarea amenințărilor provenite din sudul Siriei, inclusiv protejarea comunităților minoritare din zonă.

De cealaltă parte, Siria solicită retragerea forțelor israeliene din teritoriile ocupate după prăbușirea regimului Bashar al-Assad, condiționând orice progres de respectarea suveranității naționale și de neamestecul în afacerile interne.

Oficialii americani consideră reluarea dialogului de la Paris drept un prim pas într-un proces mai amplu, care ar putea conduce, pe termen mediu, la acorduri mai consistente privind securitatea și stabilitatea regională. Deși diferențele de poziție rămân semnificative, relansarea negocierilor este văzută ca un semnal rar de deschidere diplomatică între două state aflate, de decenii, într-o relație conflictuală.