Delegația ucraineană și emisarii lui Trump au avut la Miami discuții „productive” privind încheierea războiului, în timp ce Washingtonul pregătește noi negocieri la Moscova pentru un posibil acord de pace, informează ANSA (Italia).

Sunt zile „importante” pentru a găsi o soluție și a pune capăt războiului din Ucraina, după patru ani, a spus Volodimir Zelenski, dar la fel au făcut și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, care au stat la discuțiile de la Miami împreună cu o delegație de la Kiev condusă de Rustem Umerov, care l-a înlocuit pe Andri Yermak, care și-a dat demisia, după ce a fost implicat într-un scandal de corupție.

Discuțiile de la Miami „au fost productive, dar mai este de lucru”, a spus Rubio, în timp ce Umerov le-a numit „productive, un succes”.

Donald Trump a declarat că el consideră că există „o șansă bună” pentru un acord între Ucraina și Rusia în urma discuțiilor din Florida. Președintele a vorbit cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One. Între timp, trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, va călători la Moscova pentru discuții privind Ucraina, a anunțat un oficial american.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța unui dialog constructiv în timpul negocierilor dintre delegațiile ucraineană și americană, care au avut loc duminică în Florida, potrivit „Ukrinform”, citând un mesaj al președintelui de pe contul său de Telegram. „Astăzi, în urma activității echipelor din Statele Unite, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a raportat principalii parametri ai dialogului, punctele cheie ale acestuia și unele rezultate preliminare”, a scris Zelenski. Pentru președintele ucrainean, „este important ca discuțiile să fie constructive și ca toate problemele abordate în timpul întâlnirilor să fie discutate deschis și cu scopul de a asigura suveranitatea și interesele naționale ale Ucrainei”. Zelenski și-a exprimat, apoi, „recunoștința față de Statele Unite, echipa lui Trump și președintele SUA personal pentru timpul investit atât de intens în definirea pașilor pentru a pune capăt războiului”. „Vom continua să lucrăm”, a adăugat el. „Aștept cu nerăbdare să primesc un raport complet de la echipa noastră în timpul unei întâlniri personale”. Conform „Ukrinform”, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile din Florida au condus la progrese semnificative în direcția realizării unei păci juste și au apropiat pozițiile Ucrainei și Statelor Unite.

În ajunul plecării lui Witkoff la Moscova, săptămâna aceasta, discuțiile au fost „dificile, dar foarte constructive”, a declarat o sursă pentru CNN. Mai presus de toate, au abordat unele dintre „cele mai sensibile probleme” pentru rezolvarea războiului: garanțiile teritoriale și de securitate, punctele asupra cărora nu s-a ajuns la niciun acord în cadrul discuțiilor de la Geneva. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru „Axios”: „Ucrainenii știu ce așteaptă Washingtonul de la ei. Înainte de demisia sa, Iermak declarase că orice concesie teritorială poat fi negociată doar la nivel prezidențial, dar Trump a avertizat săptămâna trecută că se va întâlni cu Zelenski și Putin doar atunci când părțile vor ajunge la un acord definitiv. Acesta este și motivul pentru care discuțiile de la Miami nu au fost ușoare”, a explicat o altă sursă, adăugând că „se caută în continuare formulări și soluții”. Teritoriile și securitatea au fost mult timp un punct de blocaj pentru Ucraina. Propunerea inițială de pace a SUA a inclus promisiunea unor garanții pentru a preveni o altă invazie rusească, dar nu a specificat nivelul angajamentului american față de apărarea Kievului. Umerov a subliniat că ucrainenii își doresc „garanții credibile și pe termen lung”.

Directivele lui Zelenski, a spus el, „sunt clare: protejarea intereselor ucrainene, asigurarea unui dialog substanțial și consolidarea progreselor realizate la Geneva”. Rubio, la rândul său, a asigurat că Washingtonul dorește „să pună capăt conflictului și să creeze un mecanism care să permită Ucrainei să fie independentă și suverană, să nu mai aibă niciodată un război și să creeze o prosperitate enormă pentru poporul său”. Statele Unite speră că aducerea la masă a unei serii de acorduri între Washington și Kiev îi va ajuta să facă progrese cu Kremlinul. Dar, după ce ucrainenii au reușit să obțină amendamente la planul în 28 de puncte, Kremlinul a pus la îndoială disponibilitatea lor de a accepta termenii acordului. Putin a reiterat, de asemenea, problema revendicărilor teritoriale, avertizând că Rusia va lua tot ce pretinde, pașnic sau prin forță. Printre problemele discutate la Miami s-a numărat și un calendar pentru alegerile din Ucraina. Planul inițial prezentat de Statele Unite prevedea ca Zelenski să demisioneze și să convoace alegeri în termen de 100 de zile de la sfârșitul războiului. Dar acesta ar putea fi unul dintre punctele controversate asupra cărora nu s-a ajuns la niciun acord la Geneva. Între timp, președintele ucrainean a vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Vom vorbi din nou. Acestea sunt zile importante și multe se pot schimba”. Liderul de la Kiev a vorbit și cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Menținem o coordonare deplină și sunt recunoscător pentru sprijinul lor. Am discutat situația diplomatică și avem o înțelegere comună a problemelor cheie”, a subliniat Zelenski. Viktor Orban a intervenit și el în dezbaterea recentă, cerând Kievului să ofere concesii Rusiei, descriind cedările teritoriale ca fiind inevitabile. „Rusia va păstra teritoriul negociat la o conferință internațională de pace, iar tot ce se află la vest de această linie va constitui teritoriul statului ucrainean, care va reveni la existența sa ca stat tampon”, a declarat premierul ungar, care a fost întotdeauna apropiat de Moscova. „Cu cât pacea este amânată mai mult, cu atât Ucraina va pierde mai mulți oameni și teritorii”. Potrivit lui Orban, este timpul să renunțăm la iluzii și să înfruntăm realitatea, așa cum este conturată în planul american inițial.

Sursa: Rador Radio România