Trump a făcut încă un pas spre distrugerea democrației în America prin încercarea de a politiza forțele armate și de a le transforma într-un instrument de represiune internă a opoziției politice, scrie „Jornal de Notícias” (Portugalia).

Pe parcurs, a lăudat cele mai rele aspecte pe care le asociem masculinității agresive și a aruncat peste bord decenii de promovare a egalității în forțele armate. Pentru a distrage atenția, nu au lipsit declarațiile ridicole care apără ambarcațiunile mari cu tunuri mari în loc de ambarcațiuni secrete cu rachete abia vizibile sau comentariile denigratoare despre generalii și amiralii grași.

Limbajul vulgar, inflamator și grosolan folosit de Trump nu constituie o noutate. Face parte din strategia sa de polarizare. Cu toate acestea, atunci când acest limbaj este folosit într-un discurs adresat liderilor militari, riscul pe care îl reprezintă este mult mai mare și mai serios. Apelul la obediența politică a militarilor, în detrimentul obedienței față de Constituție, amintește de gestul lui Hitler de a le cere loialitate personală generalilor săi. Există, în plus, o diferență între a-i invita să plece pe cei care, aflați printre liderii militari de rang înalt, nu sunt de acord cu directivele lui Trump și demiterea criticilor realizată de către Hitler, dar efectul ar putea fi foarte similar: îndepărtarea celor care se opun autocrației.

Acest episod face parte dintr-un model binecunoscut de transformare a democrației americane într-un regim despotic: atacuri la adresa presei, răzbunare față de adversarii politici, controlul instituțiilor prin reduceri bugetare și concedieri, lipsă de respect față de femei, persecutarea imigranților. Cu toate acestea, noul pas făcut de Trump reprezintă o schimbare de scară. Încercarea de a captura forțele armate, transformându-le într-un instrument de război împotriva așa-numiților dușmani interni și, îndeosebi, împotriva statelor democrate, găsește paralele apropiate doar în dictaturile militare sud-americane de tristă amintire.

Democrația americană se confruntă cu o amenințare internă fără precedent. Trump nu își ascunde proiectul: o Americă în care puterea este concentrată într-o figură care disprețuiește valorile constituționale și folosește conflictul ca metodă de guvernare. Istoria a arătat deja că indiferența față de primele semne de autoritarism poate fi fatală. Este important ca instituțiile, societatea civilă și militarii înșiși să își reafirme angajamentul față de Constituție și să se opună distrugerii democrației în America. Spre binele americanilor, imediat. Dar și pentru binele democrației și al libertăților din întreaga lume. Este păcat că Europa nu contribuie.

Articol de opinie semnat de Maria de Lurdes Rodrigues, profesor universitar

Sursa: Rador Radio România