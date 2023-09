Începând de luni, liderii mondiali se vor întâlni la New York pentru cea de-a 78-a ediție a Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmite La Razon.

Anul acesta, motto-ul oficial al reuniunii la nivel înalt este "reconstruirea încrederii și reînvierea solidarității globale". ONU urmărește să deschidă noi acorduri globale și să creeze instrumente care să permită atingerea obiectivelor Agendei 2030 și a celor 17 ODD-uri ale acesteia, având în vedere dovezile clare ale realizărilor sub așteptări, la șapte ani de la sfârșitul perioadei conturate pentru agenda menționată.

"Acesta este un moment pentru a adopta poziții sau poziționări. Nu este momentul pentru interferență sau indecizie", a spus secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, "trebuie să ne unim în căutarea unor soluții reale și practice. Este timpul să ajungem la un compromis pentru a obține un mâine mai bun. Alte probleme care vor fi cu siguranță pe masă vor fi invadarea Ucrainei și tensiunile dintre Vest și Sudul Global. Prin tradiție, discursul inaugural este în numele Braziliei și lumea va putea să-l asculte pe președintele său Luiz Inácio Lula da Silva, care dorește să clarifice că "Brazilia s-a întors", dar adevărul este că mulți îl privesc cu suspiciune din cauza poziției sale controversate cu privire la războiul din Ucraina.

Bugetul obișnuit pentru întâlnirea din acest an este de 3,4 miliarde de dolari, datorită președintelui Joe Biden care a restabilit alocarea a sute de milioane de dolari pentru finanțarea ONU, bani care fuseseră tăiați în timpul președinției lui Donald Trump. În aceste zile, circulația în New York nu va fi ușoară din cauza închiderii mai multor străzi. Într-un moment în care orașul trece printr-una dintre cele mai grave crize în ceea ce privește curățenia și securitatea, consiliul local a făcut un pas pentru a-i întâmpina pe oaspeții de seamă, iar Departamentul de Poliție din New York a desfășurat mii de agenți care vor asigura siguranța reuniunii.

Ca de obicei, obținerea unei camere de hotel în zilele noastre nu este o sarcină ușoară, prețul mediu fiind în jur de 700 de dolari pe noapte (656 de euro), iar cele mai renumite restaurante din oraș sunt protejate pentru a deservi șefii de stat ai lumii și echipa lor numeroasă de securitate într-o intimitate exclusivă și maximă. Rezervările au fost confirmate în urmă cu cel puțin 7 luni. "Este cea mai importantă întâlnire diplomatică a anului și nimic nu poate merge prost", explică bucătarul Carlos Mirañi pentru LA RAZÓN.

În timp ce orașul se pregătește pentru cel mai important eveniment politic al anului, în cadrul Națiunilor Unite au deja totul pregătit pentru a-i primi pe bărbații și femeile care conduc lumea. Pe terenul locației a fost ridicat un cort mare care va găzdui sutele de jurnaliști din întreaga lume care vor acoperi evenimentul. Fiecare instituție de presă va fi foarte atentă la cuvintele liderului din țara sa sau, în lipsa acestuia, a reprezentantului care va vorbi în locul său. În cazul Rusiei, președintele acesteia, Vladimir Putin, nu este așteptat având în vedere mandatul de arestare pe care Curtea Penală Internațională l-a emis împotriva sa în luna martie a acestui an. Nici liderul chinez Xi Jinping nu se va deplasa la New York, așa cum este tradiția.

Și președintele francez Emmanuel Macron, pacificatorul, va lipsi, deoarece va rămâne de data aceasta la Paris, pentru a-l întâmpina pe regele britanic Charles al III-lea în prima sa vizită în Franța în noua calitate de monarh. Liderul Franței se va întâlni și cu Papa Francisc la Marsilia pe 22 septembrie. Adunarea Generală a Națiunilor Unite (UNGA) nu va putea asculta nici discursul premierului Regatului Unit, Rishi Sunak, în schimb viceprim-ministrul Oliver Dowden și secretarul Afacerilor Externe, James Cleverly, vor conduce delegația britanică. Este pentru prima dată în ultimul deceniu când un lider britanic renunță la această întâlnire.

Absența unor șefi de stat proeminenți este o lovitură grea pentru întâlnirea liderilor într-un moment în care mulți se îndoiesc de utilitatea organizației. De fapt, singurul membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU care va participa la întâlnirea de mare anvergură va fi președintele american Joe Biden care, în timpul vizitei sale de două zile la New York, "se va întâlni cu liderii mondiali pentru a discuta despre cooperarea pentru abordarea amenințărilor la adresa păcii și securității internaționale, promovarea prosperității globale și protejarea drepturilor omului", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care anul trecut s-a adresat Camerei de la distanță, intenționează de această dată să se ducă la New York. Din motive evidente de securitate, multe detalii ale agendei sale sunt necunoscute, dar este programat să se adreseze Adunării Generale pe 19 septembrie și Consiliului de Securitate în ziua următoare.

Pentru președintele ucrainean, această călătorie va reprezenta o oportunitate de a se apropia de liderii Sudului Global. În discursul său, Zelenski va condamna cu siguranță invazia, va sublinia eforturile Ucrainei de a duce alimente în țările nevoiașe din Africa și Orientul Mijlociu și va critica Rusia pentru decizia sa de a se retrage din Inițiativa pentru cereale la Marea Neagră, în iulie. De asemenea, este probabil ca liderul ucrainean să se întâlnească în marja UNGA cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. După încheierea întâlnirilor de la New York, liderul ucrainean plănuiește să călătorească la Washington pentru o întâlnire cu omologul său american, Joe Biden.

sursa: Rador Radio România