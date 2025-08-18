Fostul ministru ucrainean de externe ucrainean avertizează, într-un interviu acordat publicației franceze „Le Monde” asupra capcanelor unui armistițiu și analizează efectele summitului Trump–Putin din Alaska.

Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al Ucrainei între 2020 și 2024 și una dintre vocile diplomatice cele mai active după invazia rusă din februarie 2022, avertizează că orice încetare a focului ar avantaja mai mult Rusia decât Ucraina. Într-un interviu acordat cotidianului Le Monde, Kuleba a comentat întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, desfășurată pe 16 august în Alaska.

Potrivit lui Kuleba, summitul a reprezentat „un eșec simbolic”, întrucât i-a permis lui Putin să se așeze la masa negocierilor cu Trump „pentru a rezolva problemele altor țări”. În plus, fostul ministru consideră că liderul rus a reușit să-l împingă pe Trump într-o poziție dificilă față de europeni și Ucraina, cerându-i să-i convingă să accepte o înțelegere.

Totuși, Kuleba subliniază că întâlnirea nu a produs un acord care să afecteze interesele Kievului sau ale Europei. „Trump a înțeles că nu are niciun instrument prin care să impună un acord inacceptabil pentru noi”, a spus el.

Întrebat de ce Washingtonul nu folosește mai ferm pârghiile economice și politice împotriva Kremlinului, Kuleba a arătat că europenii au reușit, în ultimele luni, să obțină o atitudine mai dură a lui Trump față de Rusia. Totuși, „furia sa nu s-a transformat încă într-o acțiune concretă împotriva lui Putin”.

„Doar o acțiune coordonată poate reduce amenințarea rusă”

Diplomatul ucrainean consideră că discuțiile recente au avut un efect limitat: absența unui atac masiv asupra Kievului. El avertizează însă că Ucraina și aliații săi trebuie să abandoneze „iluzia unor garanții magice de securitate” și să se concentreze pe creșterea capacităților de apărare. „Trebuie să fabricăm și să cumpărăm mai multe arme. Putin va purta războaie până în ultima lui zi, pentru că acest context îi este convenabil politic”, a afirmat Kuleba.

Întrebat dacă o încetare parțială a focului ar fi o soluție, Kuleba admite că o pauză aeriană în bombardamente ar putea fi acceptată de Kiev. Însă, în opinia sa, un armistițiu complet ar avantaja Rusia: „Dacă există o pauză, cine va trage cel mai mare folos? Din păcate, Putin. El conduce o economie de război și nu depinde de opinia publică. În schimb, în Europa vor apărea voci care vor cere prudență și reducerea sprijinului pentru Ucraina. Această ezitare ar slăbi poziția noastră, iar Putin știe asta.”

Kuleba crede că singura noutate reală ar fi acceptarea de către Putin a unui summit trilateral cu Volodimir Zelenski, Trump și liderii europeni. „Ar fi aproape imposibil să ieși dintr-o astfel de întâlnire fără un acord”, a explicat el, avertizând însă că Rusia nu va opri complet războiul, ci cel mult îl va suspenda temporar pentru a-și reface forțele.

Sursa: Rador Radio România