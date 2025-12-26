Cei doi soldați nord-coreeni închiși în Ucraina după ce au luptat alături de armata rusă și-au exprimat dorința pentru o "nouă viață" în Coreea de Sud, într-o scrisoare văzută de AFP, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

„Datorită sprijinului poporului sud-coreean, noi vise și aspirații au început să prindă rădăcini”, au explicat cei doi soldați în scrisoarea datată sfârșitul lunii octombrie și adresată unui ONG cu sediul la Seul, care a transmis-o apoi către AFP.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, furnizând echipamente și, potrivit serviciilor secrete sud-coreene, aproximativ 10.000 de soldați.

Soldații Phenianului au fost desfășurați în special în regiunea Kursk din Rusia, care a fost parțial ocupată de forțele ucrainene între august 2024 și primăvara anului 2025.

La începutul lunii noiembrie, Gyeore-eol Nation United, un grup de sprijin pentru transfugi, a raportat că cei doi soldați capturați de Ucraina doreau să defecteze în Coreea de Sud.

În scrisoarea lor, ei își exprimă această dorință în mod direct pentru prima dată, cu propriile cuvinte.

Cei doi bărbați, prizonieri din ianuarie, după ce au fost răniți pe câmpul de luptă, le-au mulțumit, de asemenea, celor care le-au venit în ajutor, „încurajându-i” și „văzând această situație nu ca pe o tragedie, ci ca pe începutul unei noi vieți".

„Credem cu tărie că nu suntem niciodată singuri și îi considerăm pe sud-coreeni ca pe propriii noștri părinți, frați și surori și am decis să le obținem îmbrățișarea”, au adăugat soldații, care au semnat documentul. Numele lor, însă, sunt ținute secrete pentru siguranța lor.

Sursa: Rador Radio România