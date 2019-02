Președintele american Donald Trump a anunțat pe Twitter că, în perioada 27-28 februarie va avea loc un nou summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un.

„Reprezentanţii mei tocmai au părăsit Coreea de Nord după o întlnire productivă şi un acord privind data pentru un nou summit cu Kim Jong-un. Va avea loc la Hanoi, Vietnam, pe 27 şi 28 februarie. Abia aştept să mă întâlnesc cu preşedintele Kim şi să avansăm problema păcii”, a scris Donald Trump pe contul lui de Twitter.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

Ulterior, liderul de la Casa Albă a revenit cu un alt mesaj în care spune: "Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong-un, va deveni o mare sursă de inspiraţie economică. El ar putea să îi suprindă pe unii, dar nu mă va suprinde pe mine, pentru că am ajuns să îl cunosc şi să înţeleg pe deplin cât de capabil este. Coreea de Nord va deveni un alt fel de rachetă - una economică".

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!