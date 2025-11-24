Duminică, președintele Trump, i-a acuzat pe liderii ucraineni că nu arată „nicio recunoștință” față de SUA, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului cu Rusia. Planul este contestat de Kiev și de aliații săi europeni.

În timp ce ucrainenii și europenii se întâlnesc în Elveția pentru a încerca să modifice planul de pace propus de Donald Trump, președintele american a distribuit puncte negre duminică, 23 noiembrie, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, notează „France 24” (Franța).

Mai întâi, a acuzat Ucraina că nu arată „nicio recunoștință” față de Statele Unite, pe când el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului cu Rusia.

Președintele american i-a atacat apoi pe europeni „care continuă să cumpere petrol din Rusia”, precum și pe predecesorul său, Joe Biden, pe care l-a acuzat de inacțiune la începutul conflictului.

„Am moștenit un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, un război în care toată lumea pierde”, a scris președintele cu majuscule pe contul său de socializare.

Trump îl atacă și pe predecesorul său, „Crooked Joe”

„Oficialii ucraineni nu și-au exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia”, a continuat el.

„Statele Unite continuă să vândă cantități masive de arme către NATO pentru a fi distribuite Ucrainei (Crooked Joe le-a dat pe toate gratuit, inclusiv sume 'mari' de bani!)”, a adăugat președintele.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, urmează să se întâlnească duminică la Geneva cu o delegație ucraineană, în speranța de a promova planul lui Donald Trump pentru Ucraina.

Administrația americană prezintă acum planul în 28 de puncte al lui Trump, care își propune să pună capăt conflictului declanșat de invazia rusă acum aproape patru ani, drept „un cadru pentru negocieri”.

