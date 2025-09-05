Varșovia dorește ca Statele Unite să mențină o prezență militară puternică în Polonia în fața amenințării rusești, scrie „L'Express” (Franța).

Donald Trump a declarat miercuri, 3 septembrie, că este gata să mărească numărul trupelor americane desfășurate în Polonia, în timpul vizitei la Casa Albă a noului președinte naționalist, Karol Nawrocki. „Nici măcar nu ne-am gândit să retragem trupele din Polonia (...) Vom ajuta Polonia să se protejeze”, a adăugat președintele american, așezat lângă oaspetele său în Biroul Oval.

„Astăzi, avem 10.000 de soldați (americani), iar acest lucru semnalează lumii și, de asemenea, Rusiei că suntem împreună”, a declarat Karol Nawrocki. El a subliniat că Polonia nu este un „pasager clandestin” în NATO, evidențiind cheltuielile militare ale țării, despre care a promis că vor ajunge la 5% din produsul intern brut. Acesta este pragul stabilit de președintele american pentru bugetul de apărare al membrilor alianței transatlantice de apărare.

De câteva luni, Varșovia a cerut Statelor Unite să mențină o prezență militară puternică în Polonia, țară care a fost, de asemenea, un susținător ferm al Ucrainei de la invazia Rusiei, din februarie 2022.

În timpul aceleiași întâlniri, președintele SUA a declarat că „se va întâmpla ceva” dacă președintele rus Vladimir Putin nu își va îndeplini așteptările legate de Ucraina. „El știe care este poziția mea. (...) În funcție de decizia pe care o va lua, eu voi fi ori mulțumit, ori nemulțumit, iar dacă nu vom fi fericiți, se va întâmpla ceva”, a declarat Donald Trump, ale cărui eforturi de mediere între Ucraina și Rusia au fost până acum fără succes. (...)

În acest context, Vladimir Putin, care a călătorit în China săptămâna aceasta pentru un summit regional și o paradă militară, a estimat că Moscova „va trebui să își rezolve problemele pe cale militară” în Ucraina dacă discuțiile cu Kievul nu vor avea succes.

„Să vedem cum evoluează situația”, a adăugat liderul rus miercuri, salutând în același timp faptul că trupele sale sunt „în ofensivă” în toate sectoarele frontului, în timp ce armata ucraineană, potrivit acestuia, nu are mijloacele necesare pentru a desfășura „operațiuni ofensive de amploare”. Vladimir Putin a pus din nou la îndoială legitimitatea omologului său ucrainean, asigurând în același timp că este pregătit să se întâlnească cu el cu condiția ca această întâlnire să aibă loc în capitala Rusiei. „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a spus el.

Sursa: rador Radio România