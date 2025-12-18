Administrația Trump a adăugat alte cinci țări și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Națională Palestiniană (ANP) pe lista țărilor supuse unei interdicții complete, notează „Euronews” (Italia).

Restricțiile de călătorie au fost, de asemenea, extinse la 15 țări suplimentare, dublând numărul țărilor afectate de restricții la un total de 39.

În iunie, a fost anunțată o interdicție completă de intrare în Statele Unite pentru cetățenii din 12 țări și o interdicție parțială pentru alte șapte. Interdicția a inclus țări precum Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen. Restricțiile s-ar aplica și vizitatorilor din Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

Însă, într-o înăsprire a controlului, administrația republicană a anunțat marți că interdicția va fi extinsă la Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și la palestinienii cu documente ale Autorității Naționale Palestiniene (ANP).

Restricții parțiale s-ar aplica și pentru Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.

Restricțiile se aplică atât turiștilor, cât și persoanelor care încearcă să se mute în Statele Unite. Sunt exceptate de la restricții persoanele care au deja o viză, sunt rezidenți permanenți legali în Statele Unite sau au anumite categorii de vize, cum ar fi diplomați sau sportivi, sau a căror intrare în țară este considerată benefică intereselor Statelor Unite.

Modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Administrația a impus restricții timp de luni de zile care fac aproape imposibil pentru oricine deține un pașaport al Autorității Palestiniene să primească documente de călătorie pentru a vizita Statele Unite în scop de afaceri, muncă, agrement sau educație, dar odată cu noul anunț, palestinienilor li se va interzice, de asemenea, emigrarea în Statele Unite.

Potrivit administrației Trump, multe dintre țările supuse restricțiilor au „corupție larg răspândită, cazier civil fraudulos sau nesigur și cazier judiciar”.

Unele țări au „rate ridicate de persoane care depășesc termenul de ședere”, „au refuzat să-și primească înapoi cetățenii” pe care Statele Unite încearcă să-i deporteze sau au avut o ”lipsă generală de stabilitate și supraveghere guvernamentală”, se arată în declarație.

Anunțul se va confrunta probabil cu o opoziție puternică din partea criticilor, care susțin că administrația Trump folosește preocupările legate de securitatea națională pentru a ține la distanță, în mod colectiv, persoane dintr-o gamă largă de țări.

„Prelungirea interdicției nu are legătură cu securitatea națională, ci este o altă încercare rușinoasă de a demoniza oamenii pur și simplu din cauza locului de unde provin”, a declarat Laurie Ball Cooper, vicepreședinte al programelor juridice americane la Proiectul Internațional de Asistență pentru Refugiați. Administrația Trump a actualizat, de asemenea, restricțiile impuse Laosului și Sierrei Leone, care se aflau anterior pe lista restricțiilor parțiale.

Între timp, situația în Turkmenistan s-a îmbunătățit suficient pentru a justifica relaxarea unor restricții impuse călătorilor din această țară, a anunțat administrația SUA.

Sursa: Rador Radio România