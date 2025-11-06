Administrația Trump și susținătorii săi continuă să încerce să revizuiască rezultatele alegerilor prezidențiale, câștigate de democratul Joe Biden în 2020, scrie „L'Express” (Franța).

În ultimele zile, Donald Trump a făcut presiuni asupra Departamentului de Justiție. Potrivit cotidianului „The Washington Post”, președintele SUA încearcă să influențeze instituția pentru a reexamina buletinele de vot pentru alegerile din 2020. În recentele întâlniri private, declarații publice și postări pe rețelele de socializare, Donald Trump și-a reiterat cererile către membrii administrației sale, cerându-le să dovedească existența unei fraude în înfrângerea sa de acum cinci ani, relatează ziarul. O înfrângere pe care a negat-o întotdeauna.

Obsedat de această problemă, președintele SUA l-a angajat recent la Casa Albă pe Kurt Olsen, un avocat care lucrase la contestarea rezultatelor alegerilor din 2020. Între timp, potrivit „Washington Post”, oficiali din administrația sa au solicitat acces la materialele de vot din Colorado și Missouri. Alții încearcă, de asemenea, să obțină buletine de vot prin corespondență din Atlanta în 2020, anul în care Donald Trump a devenit primul candidat republican la președinție care a pierdut Georgia din 1992. Donald Trump și unii dintre aliații săi, atât din cadrul, cât și din afara administrației sale, continuă să denunțe frauda electorală pe scară largă din 2020, în ciuda respingerii repetate a teoriilor lor de către instanțe. Aceștia susțin că securitatea alegerilor viitoare nu poate fi garantată fără un audit complet al alegerilor din 2020.

Ancheta a absolvit comitatul Fulton (al cărui șef de comitat este Atlanta) de abateri în 2020. Cu toate acestea, o majoritate republicană din consiliul de administrație a votat pentru redeschiderea anchetei anul trecut, relatează ziarul britanic „The Guardian”. În această vară, consiliul a adoptat o rezoluție prin care solicită Departamentului de Justiție să intervină și să-i ajute să obțină documentele, continuă ziarul citat. Într-o scrisoare datată joi, 30 octombrie, procurorul adjunct al comitatului, Harmeet Dhillon, un aliat al lui Donald Trump, a solicitat o mulțime de dosare cerute anterior de Comisia Electorală a Statului Georgia, ordonându-i să prezinte înregistrările în termen de 15 zile, explică „The Atlanta Journal-Constitution”. „Transparența pare să fi fost încălcată în mai multe rânduri în Georgia”, a scris Dhillon în scrisoare.

Pentru a-și justifica solicitarea, Departamentul de Justiție a citat o prevedere din Legea Drepturilor Civile care impune funcționarilor electorali să păstreze înregistrările alegătorilor și îi dă Procurorului General dreptul de a le solicita, potrivit „The Guardian”. Această lege impune ca înregistrările să fie păstrate timp de 22 de luni după alegerile federale - o perioadă care a trecut de mult de la alegerile din 2020. În ultimele săptămâni, tensiunile au crescut între administrația Trump și reprezentanții Departamentului de Justiție. Aceștia din urmă consideră că ar fi mai important să își dedice timpul revizuirii listelor electorale pentru alegerile viitoare, în special alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc peste un an. Unii oficiali vor să lase anul 2020 în urmă și să evite să fie etichetați drept „negaționiști electorali”, un termen folosit pentru a-i descrie pe cei care au susținut fără dovezi că Donald Trump l-a învins pe Joe Biden în alegerile din 2020, relatează „The Washington Post”.

În plus, potrivit mai multor observatori citați în presa americană, acest interes reînnoit pentru 2020 vine în contextul în care Donald Trump începe să vadă efectele apelurilor sale de urmărire penală împotriva criticilor săi, în special a fostului director FBI James B. Comey și a procurorului general din New York, Letitia James. Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție a suspendat, de asemenea, doi procurori care au făcut referire la revoltele din 6 ianuarie 2021 comise de o mulțime pro-Trump la Capitoliu într-un document judiciar legat de condamnarea unui participant grațiat de Donald Trump și care se confruntă acum cu acuzații legate de infracțiuni legate de arme.

Sursa: Rador Radio România