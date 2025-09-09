Președintele american a declarat duminică că Israelul a acceptat un nou acord privind ostaticii susținut de Statele Unite și a avertizat gruparea islamistă palestiniană că trebuie să facă același lucru, scrie „Courrier International” (Franța).

Președintele american, Donald Trump, a declarat duminică, 7 septembrie, că Israelul a acceptat un nou acord privind ostaticii susținut de Statele Unite și a emis „ultimul său avertisment” către Hamas să-l accepte de asemenea.

„Toată lumea vrea ca ostaticii să se întoarcă acasă. Toată lumea vrea ca acest război să se termine! Israelienii mi-au acceptat termenii. E timpul ca și Hamas să-i accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă nu-i acceptă. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai exista altul!”, se arată într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare Truth.

Donald Trump a postat mesajul în timp ce participa la turneul US Open de la Flushing (New York), unde a fost văzut alături de ginerele său, Jared Kushner, și de trimisul special american, Steve Witkoff, ambii implicați în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, precizează CNN.

Într-un comunicat „redactat cu grijă”, potrivit „The Times of Israel”, gruparea islamistă palestiniană a răspuns că „este gata să se așeze imediat la masa negocierilor pentru a discuta eliberarea tuturor prizonierilor în schimbul unei declarații clare de încheiere a războiului, a unei retrageri complete din Fâșia Gaza și a creării unui comitet de palestinieni independenți pentru a conduce Fâșia Gaza”.

În Israel, Forumul Familiilor Ostaticilor a salutat într-un comunicat o „adevărată realizare”. „Garanția personală a președintelui Statelor Unite este un pas istoric fără precedent. Un astfel de acord ar promova o soluționare regională mai amplă, ar asigura eliberarea tuturor ostaticilor și ar permite soldaților și rezerviștilor să se întoarcă acasă”.

Coordonare strânsă între Statele Unite și Israel

În acest moment nu este clar dacă planul menționat de Donald Trump „constă într-o serie de linii directoare pentru reluarea negocierilor sau dacă este vorba de un plan complet de încetare a focului”, notează CNN.

Potrivit „Ha'Aretz”, care a preluat informații de la Channel 12 News, locatarul de la Casa Albă a prezentat o propunere cuprinzătoare menită să asigure eliberarea tuturor ostaticilor și să pună capăt războiului. Cei 48 de ostatici, vii sau morți, ar urma să fie predați Israelului în prima zi de armistițiu, iar statul israelian ar urma să înghețe ofensiva asupra orașului Gaza. Acordul ar prevedea, de asemenea, eliberarea a mii de prizonieri și deținuți palestinieni, inclusiv sute care execută condamnări pe viață.

Tot potrivit canalului israelian, odată ce armistițiul va intra în vigoare, negocierile privind încetarea războiului vor începe imediat sub conducerea lui Donald Trump, iar luptele nu vor fi reluate cât timp discuțiile vor fi în desfășurare.

CNN notează că „la câteva momente” după ce Channel 12 News a publicat schița propunerii americane, biroul prim-ministrului israelian a emis o declarație în care spunea: „Israelul ia în serios în considerare propunerea președintelui Trump; se pare că Hamas va continua să o respingă”.

Acest răspuns „rapid” al lui Benjamin Netanyahu, care „timp de săptămâni întregi” nu răspunsese la o propunere anterioară de încetare a focului înaintată de Qatar și Egipt și acceptată de Hamas, „sugerează cu tărie că noua propunere a fost strâns coordonată între Statele Unite și Israel”, comentează canalul american.

Rezerve

Însă, avertizează „Ha'Aretz”, o sursă aflată în contact cu administrația americană și-a exprimat rezervele cu privire la acest plan, considerând în special că este puțin probabil ca Hamas să accepte o propunere care nu ar include nicio garanție de încheiere a războiului.

Al-Jazeera, la rândul său, obiectează că „pe parcursul acestui război de 23 de luni, oficialii americani au afirmat în repetate rânduri că Israelul a acceptat eforturile de încetare a focului, în timp ce liderii israelieni s-au angajat public să-și intensifice ofensiva, descrisă drept „genocid” de către organizații importante de apărare a drepturilor omului și de către cadre universitare”.

Donald Trump „a emis deja avertismente verbale similare către Hamas și a prezis că războiul se va încheia în curând”, relatează site-ul rețelei. Pe 25 august, el a declarat că estimează că războiul se va încheia în termen de trei săptămâni.

Declarația liderului republican, „un susținător ferm al Israelului”, vine în contextul în care statul israelian își intensifică campania de preluare a controlului asupra orașului Gaza, „în ciuda obiecțiilor grupurilor pentru apărarea drepturilor omului și ale oficialilor occidentali”, contextualizează în continuare Al-Jazeera.

Donald Trump ceruse anterior expulzarea tuturor palestinienilor din Gaza și transformarea enclavei într-o „Rivieră a Orientului Mijlociu” aparținând Statelor Unite, „un proiect pe care apărătorii drepturilor omului l-au denunțat drept o tentativă de epurare etnică”, amintește postul qatarez.

