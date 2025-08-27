Donald Trump a dispus demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook, acuzând-o că ar fi falsificat documente pentru a obține condiții ipotecare mai favorabile, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Președintele SUA a anunțat vestea personal, postând propria scrisoare de demitere scrisă de mână pe platforma sa de socializare, Truth. Într-o mișcare fără precedent și în contextul unei escaladări semnificative a atacurilor sale asupra băncii centrale a SUA, președintele SUA a scris guvernatoarei: „În virtutea autorității mele în temeiul Articolului II din Constituția Statelor Unite și al Legii Rezervei Federale din 1913, cu modificările ulterioare, sunteți prin prezenta demisă din funcția dumneavoastră în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale, cu efect imediat”. Este pentru prima dată în istoria Rezervei Federale când un președinte american demite un guvernator.

La scurt timp după aceea, Lisa Cook a declarat că Trump „nu are autoritatea să mă concedieze”. Și a adăugat: „Nu voi demisiona. Voi continua să-mi îndeplinesc datoria de a ajuta economia americană, așa cum am făcut din 2022”.

Administrația Trump susține că Cook, numită de fostul președinte Joe Biden în 2022, a comis o fraudă ipotecară prin listarea simultană a două proprietăți diferite drept reședința sa principală. Pe 20 august, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, care l-a criticat public în repetate rânduri pe președintele Fed, Jerome Powell, a acuzat-o oficial pe Cook de infracțiune, depunând o plângere penală la Departamentul de Justiție.

Acum, în scrisoarea sa, Trump citează plângerea penală și afirmă că „există suficiente motive să credem că ați făcut declarații false cu privire la unul sau mai multe contracte ipotecare”. Adresându-se lui Cook, președintele american scrie în continuare: „Așa cum este detaliat în plângerea penală, ați semnat un document care certifică faptul că reședința dumneavoastră principală pentru anul următor va fi o proprietate din Michigan. Două săptămâni mai târziu, ați semnat un alt document pentru o proprietate din Georgia”, certificând același lucru. „Este de neconceput să nu fi fost conștientă de primul dumneavoastră angajament atunci când l-ați luat pe al doilea. Și este imposibil să fi intenționat să le onorați pe amândouă”.

Președintele SUA scrie apoi că „Rezerva Federală poartă o responsabilitate enormă în stabilirea ratelor dobânzilor și reglementarea băncilor membre. Poporul american trebuie să aibă încredere deplină în integritatea membrilor însărcinați cu stabilirea politicilor și supravegherea Rezervei Federale. Având în vedere conduita dumneavoastră înșelătoare și potențial criminală într-o chestiune financiară, poporul nu mai poate avea încredere, și nici eu, în integritatea dvs.” Trump încheie apoi cu o evaluare usturătoare: „Cel puțin, conduita în cauză demonstrează neglijență gravă în tranzacțiile financiare, care pune sub semnul întrebării competența și fiabilitatea dumneavoastră ca autoritate de reglementare financiară.”

Anunțul a sosit la doar câteva zile după ce Cook a declarat că nu va părăsi Consiliul Guvernatorilor FED, format din șapte membri, în ciuda faptului că Trump îi ceruse deja demisia. Democrații din Senat își exprimaseră sprijinul pentru guvernator. Dacă demiterea, așa cum pare probabil, va declanșa o bătălie juridică, Cook ar putea fi lăsată să rămână în funcție până la finalizarea procedurilor, deși va trebui să ducă bătălia juridică singură, ca parte vătămată și nu împotriva Rezervei Federale. Senatoarea democrată Elizabeth Warren a numit demiterea lui Trump o „acaparare autoritară a puterii care încalcă flagrant legea Rezervei Federale”, solicitând ca decizia să fie „anulată de o instanță”.

Sursa: Rador Radio România