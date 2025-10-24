Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe 30 octombrie, în marja unui summit din Asia, a confirmat vineri Casa Albă.

Întâlnirea dintre Xi și Trump a fost pregătită de săptămâni, dar a fost pusă sub semnul întrebării, pe măsură ce tensiunile dintre cele mai mari două economii ale lumii au continuat să crească, relatează BBC.

Va fi prima întâlnire a celor doi lideri de la revenirea lui Trump în funcție.

Trump a amenințat că va impune un tarif suplimentar de 100% asupra bunurilor chinezești începând cu noiembrie, dacă China nu își retrage restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat întâlnirea în briefingul de joi.



Întâlnirea bilaterală va avea loc în marja Summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific (Apec), care va avea loc între 31 octombrie și 1 noiembrie în orașul Gyeongju, estul Coreei de Sud.

”Putem rezolva împreună multe dintre îndoielile și întrebările noastre și atuurile noastre extraordinare”, declarase anterior anunțului Donald Trump. ”Cred că ceva se va rezolva. Avem o relație foarte bună, dar aceasta va fi una importantă”.

Ministrul comerțului din China, Wang Wentao, și-a exprimat vineri optimismul cu privire la viitoarele negocieri cu SUA.

El a spus că rundele anterioare de discuții au arătat că ”este pe deplin posibil să găsim soluții la preocupările celuilalt” și ”să promovăm dezvoltarea sănătoasă, stabilă și durabilă a relațiilor economice și comerciale China-SUA”.



De asemenea, Trump urmează să se întâlnească cu liderul sud-coreean Lee Jae Myung.

În turneul asiatic, Trump se va mai întâlni cu lideri din Malaezia, Coreea de Sud și Japonia - în special cu noua prim-ministră de la Tokyo, Sanae Takaichi, a declarat Leavitt.



