Aleșii democrați din Congresul SUA au acuzat-o miercuri pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, că nu a respectat legea care obligă administrația Trump să fie pe deplin transparentă în legătură cu dosarele Epstein.

Jamie Raskin, principalul membru al Comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților, a precizat într-un comunicat că Pam Bondi nu a răspuns la 15 întrebări esențiale puse de congresmeni în cadrul audierii de miercuri.

Bondi a refuzat să răspundă câți dintre complicii lui Epstein au fost puși sub acuzare Departamentul de Justiție și dacă va crea un grup de lucru comun pentru a oferi procurorilor generali și districtuali din întreaga țară acces la dovezile aflate în posesia Departamentului de Justiție cu privire la Epstein și complicii săi, astfel încât să poată construi cazurile și să prezinte rechizitoriile pe care Departamentul de Justiție refuză să le urmărească.



De asemenea, Bondi a refuzat să răspundă dacă este important ca procurorii să protejeze identitatea victimelor agresiunilor sexuale. După audiere, mai multe victime prezente în Congres au declarat pentru NBC News că sunt nemulțumite de faptul că DoJ a avut timp să anonimizeze numele unor complici din dosare, în timp ce numele victimelor, inclusiv date de identificare, au fost publicate.



De asemenea, Bondi a refuzat să răspundă de ce nu a fost investigat Prințul Andrew, care apare în mai multe fotografii din dosare.

Bondi a refuzat să răspundă și dacă are cunoștință dacă președintele Donald Trump a fost la petreceri cu fete minore.

Ea nu a răspuns nici la întrebarea privind legătura secretarului Comerțului Howard Lutnick și a altor oficiali ai administrației cu Epstein.



Bondi a refuzat să răspundă dacă departamentul său ar lua în considerare recomandarea unei grațieri pentru Ghislaine Maxwell.

”Luați partea autorilor infracțiunilor și ignorați victimele. Acesta va fi bilanțul dumneavoastră, dacă nu vă schimbați rapid cursul. Conduceți o mușamalizare masivă a cazului Epstein de către Departamentul de Justiție”, i-a spus Jamie Raskin.

Una dintre victime a spus pentru NBC News că Bondi a avut trei ocazii în care se putea adresa femeilor prezente în Congres, dar nici măcar nu s-a întors spre ele pentru a-și cere scuze.





În schimb, procurorul general a apărat publicarea documentelor și a susținut că și-a petrecut ”întreaga carieră luptând pentru victime”.

Documentele publicate pe 30 ianuarie nu conțin elemente noi care ar putea duce la alte urmăriri penale, a afirmat procurorul general adjunct Todd Blanche, fostul avocat personal al lui Donald Trump.

Ping-pong și atacuri la persoană

Când reprezentantul democrat Ted Lieu din California a acuzat-o că a mințit sub jurământ privind legătura lui Trump cu dosarele și i-a cerut să demisioneze. Bondi a sugerat că parlamentarul ar trebui să se concentreze pe „infracțiunile oribile din California”, notează CNN.

Când un alt parlamentar a îndemnat-o din nou să ia în considerare supraviețuitorii care stăteau în apropiere, în loc să răspundă, ea i-a spus: „Timpul dumneavoastră a expirat”.



A vorbit atât de mult încât președintele republican al Comisiei Juridice, Jim Jordan, a trebuit să-i reamintească în mod repetat că membrii Congresului decid cum decurge audierea.

Pe republicanul Thomas Massie, care a cercetat o parte din dosarele de la Departamentul de Justiție, l-a numit un ”politician ratat” și un "ipocrit”, după ce acesta i-a reproșat anonimizarea unor persoane importante.

Ea a încercat în mod constant în timpul audierii să ducă discuția spre alte teme, arătându-se nedumerită că democrații din comisie nu se concentrează pe creșterea pieței bursiere sub administrația Trump.



„Dow Jones este peste 50.000 de puncte în acest moment, S&P la aproape 7.000 de puncte, iar NASDAQ doboară recorduri, conturile 401(k) și economiile pentru pensie ale americanilor sunt în plină expansiune”, a spus Bondi. „Despre asta ar trebui să vorbim.”

Piața bursieră nu ține de competența Comisiei Judiciare, i-a amintit un democrat.

Ulterior, ea a atacat-o pe deputata democrată Becca Balint din Vermont pentru că a votat împotriva unei rezoluții privind antisemitismul.

De fapt, unul dintre bunicii lui Balint este o victimă a Holocaustului.



Balint a subliniat acest lucru în timp ce striga la Bondi: „Vorbești serios?”. Apoi, Balint a ieșit furioasă din sală.





