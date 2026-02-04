Publicarea dosarelor Epstein, pe măsură ce ajung treptat la cunoștința publicului, dezvăluie treptat enormul aparat pus la cale de finanțatorul pedofil, care a murit în închisoare în 2019 în circumstanțe neclare, notează „RAI News” (Italia).

Petreceri orgiastice, fastuoase, favoruri și cadouri, toate organizate, promovate și gestionate de magnatul newyorkez, cu conexiuni semnificative în structurile de putere din întreaga lume.

Printre cele mai recente noutăți apărute, se pare că Epstein a fost abordat de serviciile de informații rusești pentru „a lua în vizor” figuri proeminente din establishmentul occidental și estic și apoi a le face vulnerabile la șantaj. Surse din serviciile de informații au evidențiat acest lucru pentru „Mail on Sunday”, o știre preluată ulterior de „Corriere della Sera” și „La Repubblica”. Epstein, scrie „Daily Mail”, ar fi condus „cea mai mare operațiune din lume bazată pe kompromat sexual”, un termen care se traduce prin șantaj sexual, menit să-i prindă pe cei pe care îi viza, după ce îi lăsa să cadă în pânza fermecătoare a seducției feminine (inclusiv de către „doamne” vorbitoare de limbă rusă).

Serviciile secrete rusești, așa cum s-a scris mai sus. Deci: scrii KGB, citești Putin, unde președintele rus a fost colonel și unde a făcut primii pași în cadrul structurii de putere a Uniunii Sovietice. Dosarele recent publicate conțin 9.629 de link-uri către Rusia și 1.056 de citate ale liderului de la Kremlin. Epstein s-a întâlnit, se pare, cu acesta de mai multe ori, chiar și după prima condamnare pentru infracțiuni sexuale. Magnatul se laudă, în mesajele sale, că poate furniza Moscovei informații despre Donald Trump – un vizitator obișnuit al cercului exclusivist al lui Epstein – prin intermediul întâlnirilor cu ambasadorul rus la New York și ministrul de externe, Serghei Lavrov.

Aceste contacte ar fi avut loc prin e-mail înaintea summitului Trump-Putin din 2018 de la Helsinki, când președintele american a confirmat că nu are nicio dovadă de interferență rusă în alegerile sale – una dintre problemele cu care Partidul Democrat s-a luptat mult timp în opoziția cu liderul Casei Albe. La rândul său, Epstein, dându-se drept prieten și asociat al lui Trump, ar fi jucat un joc dublu, promițând Moscovei dezvăluiri jenante despre magnat.

Ca de obicei, în cazul celor mai complicate intrigi, liniile care duc de la Epstein la Trump, de la Trump la Putin, trec prin Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine, care a devenit ulterior partenera lui Epstein (ea execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru prostituție infantilă). Maxwell, un evreu de origine cehoslovacă, se angajase în afaceri media lucrative, dar printre diversele teorii avansate despre el, se pare că a ajutat și KGB-ul și Mossad-ul, colaborând cu serviciile secrete israeliene în transferul de ruși de origine evreiască. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui alt agent KGB, un magnat al petrolului din Moscova.

Maxwell a prosperat la Londra. Iar capitala britanică, în legătură cu dosarele Epstein, înseamnă și Prințul Andrew, înlăturat în mod dezonorant din Familia Regală britanică. Finanțatorul i-a promis fratelui Regelui Charles al III-lea mai multe tinere pentru a-i satisface apetitul sexual vorace, inclusiv o rusoaică de 26 de ani, „frumoasă și de încredere”. Fostul biograf al prințului, Andrew Lownie, a verificat că fete atrăgătoare din Moscova erau aduse la reședința aristocratului pentru escapade de weekend. Lownie a scris că Kremlinul deține probabil un dosar amplu despre Andrew, complet cu imagini, cu care să șantajeze Familia Regală și, indirect, guvernul britanic.

Dar capitala britanică, în legătură cu scandalul Epstein, ni-l aduce imediat în minte și pe Lord Mandelson, un susținător al Noului Laburism și consilier apropiat al lui Tony Blair, ulterior ambasador britanic în Statele Unite, forțat să demisioneze în noiembrie anul trecut din cauza legăturilor sale strânse cu finanțatorul. Epstein i-a transferat 75.000 de dolari, arată documentele.

Sursa: Rador Radio România