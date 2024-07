Cum a putut Thomas Matthew Crooks, tânărul de 20 de ani care a atentat la viața lui Donald Trump, să se poziționeze netulburat pe un acoperiș la câteva sute de metri de mitingul fostului președinte american? De ce nu a fost oprit, în ciuda unor filmări care îl arată clar că țintește înainte de a trage?

Il Corriere della Sera punctează cele patru momente importante ale tentativei de asasinare a lui Donald Trump.

Înainte de eveniment

Serviciul Secret are sarcina dificilă de a-l proteja pe președinte, pe prima doamnă și pe unele personalități, inclusiv candidații la președinție. Fiecăruia i se atribuie un nume de cod: «Celtic» – în trecut – pentru Biden, «Pioneer» pentru Kamala Harris și «Mogul», nume rezervat lui Trump. Nu știm dacă mai sunt actuale. Protecția începe cu mult înainte de un eveniment public, cum ar fi un miting sau o demonstrație. Se evaluează amenințările, se studiază prezența elementelor potențial periculoase din zonă – descoperite eventual pentru că au postat sau au spus ceva –, se face o analiză. Rămâne de văzut dacă trăgătorul a lăsat sau lansat vreun semnal, deoarece FBI a inițiat deja o anchetă în acest sens.

De ce nu a fost oprit atacatorul?

Serviciul Secret desfășoară întotdeauna în zona de întâlnire echipa Counter Sniper (anti-lunetist), echipa Counter Assault (pentru a contracara un pericol și mai mare) și o mulțime de agenți de corp. În ultimele ore au apărut controverse legate de lipsa de supraveghere a zonei din jurul podiumului. Mulți experți – foști oficiali – au subliniat că ar fi fost necesară o misiune atentă de recunoaștere a edificiilor din apropierea câmpului, deoarece reprezentau un punct de tragere evident. Deocamdată nu este clar cum a reușit atacatorul să ajungă pe acoperiș fără să fie văzut. Cineva din mulțime i-a observat prezența, însă era târziu.

Potrivit Reuters, Ben Maser - un sudor în vârstă de 41 de ani - a spus că se afla în afara perimetrului mitingului, ascultându-l pe Trump, când a observat doi agenți care păreau să caute pe cineva. În acel moment, a început și el să cerceteze zona. O persoană intervievată de BBC a spus că l-a văzut pe bărbatul înarmat și că a încercat, fără succes, să alerteze poliția și serviciile secrete. „L-am observat pe tip urcându-se pe acoperișul clădirii de lângă noi, la 15 metri distanță”, a spus Greg Smith. „Avea o pușcă, se vedea clar o pușcă. Arătam spre el, poliția era la sol și spuneam: „Hei, omule, pe acoperiș e un tip cu o pușcă”... și poliția nu știa ce se întâmplă”. Smith a spus că a încercat să alerteze autoritățile timp de trei sau patru minute, dar a crezut că probabil că nu-l puteau vedea pe bărbatul înarmat din cauza înclinării acoperișului. „De ce nu sunt servicii secrete pe toate aceste acoperișuri?”, a întrebat el. „Nu e un perimetru mare. Este o eroare de securitate, 100% o eroare de securitate.”

Evacuarea (confuză)

Agenții au făcut scut în fața lui Trump și au stat în cerc, îmbrățișându-l. Imaginile clare difuzate la televizor, l-au arăta pe politician descoperit la un moment dat. O situație riscantă în cazul în care ar fi existat un al doilea atacator amestecat printre trecători, la câțiva metri distanță.

Sau și mai rău, dacă ar fi aruncat un dispozitiv rudimentar. Nimeni, în afară de un agent singuratic, nu a stat în fața podiumului, care îi era accesibil cel puțin unui fotograf. Evacuarea - subliniază în continuare experții - nu a fost rapidă, iar uneori a părut chiar confuză. Tot filmările transmise de televiziune au „documentat” și mișcările unui agent de sex feminin care nu reușea să-și pună arma în toc.

Perioadele dificile ale Serviciului Secret

Serviciul Secret „a ajuns” la această numire după perioade grele și sub diferiți președinți. Ne amintim de intrusul din interiorul Casei Albe, de încălcările repetate ale porților reședinței, de angajații care au avut probleme din cauza comportamentului nepotrivit rolului și prestigiului lor. Din 2022, este condus de Kimberly Chetley, o veterană cu 28 de ani în serviciu și o perioadă la Pepsi Cola. Ea a fost cea care l-a evacuat pe Dick Cheney în orele tragice din 11 septembrie 2001 și mai târziu, tot ea a avut grijă de Joe Biden când a ocupat funcția de vicepreședinte. La cârma sectorului operațional se află Cynthia Sjoberg Radway, una dintre numeroasele femei care s-au alăturat departamentului. Vorbim despre o agenție care are resurse, folosește vehicule speciale (să ne gândim la The Beast, o super limuzină blindată, și la convoiul care o urmează), are 150 de filiale și 7 mii de funcționari, dar nu își permite să facă nici măcar o greșeală.

