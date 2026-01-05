Surse oficiale au dezvăluit pentru „The Washington Post” (SUA) că președintele venezuelan, Nicolás Maduro, și soția sa s-ar afla reținuți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, așteptând să apară în fața instanței.

Potrivit afirmațiilor unui oficial din partea organelor de drept la curent cu locul în care se află Maduro, dar care nu a fost autorizat să facă declarații publice, președintele venezuelan, Nicolás Maduro, și soția sa sunt reținuți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, așteptând să apară în fața instanței. Statele Unite i-au capturat pe cei doi în urma unei operațiuni-surpriză din cursul zilei.

Aflat la Clubul său de la Mar-a-Lago, președintele Donald Trump a declarat la o conferință de presă din cursul aceleiași zile că, în urma operațiunii, Statele Unite își vor menține controlul asupra Venezuelei pentru o perioadă care nu a fost însă precizată.

Un avion aparținând guvernului SUA i-a adus pe Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, pe Aeroportul Internațional Stewart, din New York. Sâmbătă, Departamentul Justiției a formulat noi acuzații la adresa celor doi, afirmând că ei s-ar fi îmbogățit în mod ilegal, intenționând totodată „să inunde” Statele Unite cu cocaină.

Maduro și Flores sunt reținuți în același centru de detenție cu Luigi Mangione, acuzat de asaasinarea lui Brian Thompson, directorul general al unei companii de asigurări de sănătate. Pe vremuri, în același centru au mai fost reținuți și rapperul Sean ‘Diddy’ Combs șI Sam Bankman-Fried (cunoscut sub inițialele SBF, el este un antreprenor care a fost condamnat pentru fraudă și alte infracțiuni în 2023, n. red.).

„O vom administra ca lumea. O vom administra în mod profesionist. Dispunem de cele mai mari companii petroliere din lume, car vor veni și vor investi miliarde”, a declarat Trump referindu-se la Venezuela, deși el nu a exclus și mobilizarea unor forțe militare americane. „Nu ne este teamă să intrăm cu cizmele pe pământ”.

La operațiunea de capturare au participat peste 150 de avioane, inclusiv cele de atac și de spionaj, după cum a precizat generalul Dan Caine. șeful Statului Major Interarme, care a vorbit după declarațiile lui Trump pe marginea operațiunii. „La sosirea în zona vizată, elicopterele au fost ținta unor atacuri, iar ele au ripostat cu o forță covârșitoare”, a mai adăugat Caine. „Un avion de-al nostru a fost lovit, dar a putut continua să zboare”.

Modernizarea infrastructurii ar costa miliarde

Planul președintelui Donald Trump, de a trimite în Venezuela niște giganți ai industriei energetice americane care să poată profita de bogăția generată de o producție petrolieră îndelungat stagnată și care să stabilizeze țara și să consolideze dominația americană în sectorul energetic, are niște antecedente rămase familiare: ambiții similare au caracterizat și invazia SUA din Irak, în 2003.

Acolo, promițăoarele bogății nu s-au materializat, având în vedere că marile companii s-au ciocnit de ani întregi de tulburări politice și de amenințări la nivel de securitate, s-au căznit să negocieze niște contracte acceptabile și s-au confruntat cu mari carențe de infrastructură. Analiștii din domeniu avertizează că s-ar putea ca nici cu Venezuela lucrurile să nu se desfășoare mai ușor.

„Una dintre cele mai clare lecții învățate din Irak – și nu doar din Irak – este aceea vizând necesitatea unei stabilități și capacitatea de a putea estima evetualele riscuri înainte de a lansa producția”, afirmă Kevin Book, director la Institutul de Cercetări ClearView Energy Partners, El mai spune că, până atunci, s-ar putea ca firmele să nu se prea înghesuie să investească în Venezuela miliardele de dolari necesare.

Nu se știe la ce firme făcea referire Trump cu ocazia conferinței de presă din zorii zilei de sâmbătă, atunci când spunea: „Cele mai mari companii petroliere ale noastre din Statele Unite, cele mai mari din lume, se vor duce să cheltuiască miliarde de dolari ca să refacă infrastructura precară, respectiv, infrastructura petrolieră”.

Chevron, care funcționează chiar și acum în această țară, a refuzat să comenteze asemenea planuri.

ExxonMobil și ConocoPhillips au plecat din țară, iar activele le-au fost blocate după ce, cu aproape 20 de ani în urmă, ele au refuzat să respecte condițiile impuse de guvernul din Venezuela.

„Ar fi prematur să se facă orice speculații pe tema unor viitoare afaceri sau investiții”, a subliniat într-un mesaj prin email Dennis Nuss, purtătorul de cuvânt al companiei ConocoPhillips.

Dar atracția este clară. Venezuela dispune de una dintre cele mai mari rezerve petroliere din lume, estimată la 300 miliarde barili.

„Orice mare companie petrolieră din lume, ba chiar și unele companii mai mici urmăresc situația îndeaproape, întrucât în lume există puține locuri unde producția ar putea să crească atât de mult”, a declarat Francisco Monaldi, directorul Progeamului pentru Energie Latino-Americană de la Universitatea Rice. „Dar mai întâi e nevoie de stabilitate și claritate politică”.

El a mai spus că o revenire la puctul culminant al producției petroliere de acolo ar costa până la 100 miliarde dolari și ar necesita aproximativ un deceniu. Și asta, presupunând că va exista suficientă staabilitate politică pentru ca firmele să poată funcționa fără greutăți în toată această perioadă.

Apoi, mai sunt și alte obstacole. Petrolul din Venezuela e sub o formă mai dură de țiței, care necesită un proces de rafinare mai dificil și care este mai bogat în carbon comparativ cu petrolul extras din alte regiuni. În Venezuela, sectorul energetic este pe margine prăpastiei or, asta creează o imagine incertă a producției petroliere, ea necesitând cantități masive de energie. Apoi, după plecarea din țară a companiilor americane, o serie de firme rusești și chinezești au intrat în parteneriat cu Venezuela or, asta complică revenirea firmelor americane.

Revenirea în Venezuela nu s-a prea aflat în centrul discuțiilor purtate printre companiile americane.

Deocamdată, în pofida numeroaselor sale promisiuni, faptul că Trump l-a îndepărtat de la putere pe președintele venezuelan și a pus Statele Unite la cârma țării nu prea oferă asemenea asigurări.

Astăzi, producția petrolieră a țării reprezintă doar o parte infimă din ceea ce ar putea fi, iar infrastructura este grav afectată din cauza tulburărilor interne, din cauza plecării firmelor străine și din cauza sancțiunilor internaționale datorate situației. Țara abia dacă mai pompează 1 milion de barili pe zi, reprezentând sub 1 procent din producția mondială. Totodată, producția este cu aproape o treime mai mică decât era pe vremea regimului Hugo Chávez și reprezintă doar un sfert din producția pe care, în opinia experților, țara ar putea-o genera.

În cea mai mare parte, tot acest petrol a fost cumpărat de China.

Singura companie petrolieră americană care mai fucționează încă în Venezuela este Chevron, dar producția acesteia este mică date fiind restricțiile impuse de guvernul venezuelan.

Se prea poate ca Trump să fi complicat și mai mult perspectiva revenirii în Venezuela a companiilor petroliere americane atunci când a declarat că nu crede că populara lideră a opoziției de acolo, Maria Corina Machado, ar merita să conducă țara imediat după îndepărtarea lui Maduro.

Machado a promis de mai multe ori să ajute firmele americane să-și reia operațiunile în Venezuela. Într-un interviu, unul dintre consilierii săi în materie de energie, Evanan Romero, fost director al unei companii petroliere venezuelane și ministru al guvernului, a subliniat că, dacă firmele petroliere vor dori să revină, „noi le vom ura bun-venit”.

„Ele vor câștiga bani. Venezuela va câștiga bani", a spus el.