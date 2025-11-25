Trump și Xi - care s-au întâlnit în urmă cu aproape o lună în Coreea de Sud - au discutat o serie de chestiuni, inclusiv despre comerț, invazia Rusiei în Ucraina, fentanilul și Taiwanul, potrivit președintelui și Ministerului de Externe al Chinei.

Președintele Donald Trump a declarat că a fost de acord să viziteze Beijingul în aprilie, invitându-l, totodată, pe președintele chinez Xi Jinping într-o vizită de stat anul viitor, în cadrul convorbirii telefonice, scrie BBC.

Trump și Xi - care s-au întâlnit în urmă cu aproape o lună în Coreea de Sud - au discutat o serie de probleme, inclusiv comerțul, invazia Rusiei în Ucraina, fentanilul și Taiwanul, potrivit președintelui și Ministerului de Externe al Chinei.

"Relația noastră cu China este extrem de puternică!”, a scris Trump pe Truth Social.

Agenția de stat a Chinei a publicat o declarație, potrivit căreia ambele țări ar trebui "să continue să avanseze în direcția corectă, pe baza egalității, respectului și beneficiului reciproc".

Cei doi s-au întâlnit la Busan, Coreea de Sud, în octombrie și au reușit să ajungă la un compromis privind taxele vamale.



Cu toate acestea, rămân valabile pentru mărfurile chinezești taxe vamale de aproape 50% în medie.



"De atunci, relația China-SUA s-a menținut în general pe o traiectorie constantă și pozitivă, iar acest lucru este salutat de cele două țări și de comunitatea internațională în general", se arată în comunicatul chinezilor.

SUA au retras apoi amenințarea cu tarife suplimentare de 100% asupra bunurilor chinezești, în timp ce China și-a amânat planul de a introduce controale la exportul de pământuri rare.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că apelul de luni cu Xi - care a durat aproximativ o oră - s-a concentrat pe comerț.

"Suntem mulțumiți de ceea ce am auzit de la chinezi și ei simt același lucru", a spus ea.



Pe lângă discuțiile despre comerț, Xi și Trump au abordat invazia Ucrainei de către Rusia și chestiunea Taiwanului.

Xi i-a spus lui Trump că "revenirea Taiwanului la China" este esențială pentru viziunea Chinei asupra "ordinii internaționale postbelice".

China a fost afectată de o luptă diplomatică cu Japonia, un aliat al SUA, din cauza "ambiguității strategice" de lungă durată privind suveranitatea Taiwanului autoguvernat.



La începutul acestei luni, prim-ministra japoneză Sanae Takaichi a declarat că orice atac chinez asupra Taiwanului ar putea forța un răspuns militar japonez.



Cu toate acestea, Trump nu a menționat Taiwanul în postarea sa de pe Truth Social despre convorbirea telefonică.



Ambasadorul SUA în Japonia, George Glass, a declarat anterior că SUA susțin Tokyo în urma "coerciției” Chinei.

