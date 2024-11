Cum invazia Rusiei din Ucraina se apropie de trei ani, plățile armatei pentru cei care mor pe câmpul de luptă împing familiile la niște calcule reci, scrie publicația americană cu profil economic „Fortune”.

Economistul rus Vladislav Inozemțev a estimat că familia unui bărbat în vârstă de 35 de ani, care a fost înrolat timp de un an și a fost omorât în misiune, ar primi aproximativ 14,5 milioane ruble ($150.000) sub forma salariului și a despăgubirilor datorate decesului, potrivit estimărilor sale apărute în The Wall Street Journal. Această sumă nu include primele și plata asigurărilor.

„Din punct de vedere economic, viața unui bărbat care pleacă pe front și moare după un an, este mai profitabilă decât dacă el ar continua să trăiască”, a declarat Inozemțev în WSJ.

Această „deceseconomie”, așa cum a numit-o el, a făcut valuri printre unii ruși. Practic, rata sărăciei a ajuns să fie cea mai scăzută începând din anul 1995, când Rusia a început să înregistreze asemenea cifre.

Potrivit WSJ, în luna iunie, plățile datorate deceselor de anul trecut s-au ridicat la $30 miliarde, iar de exemplu, în provinciile Tuva și Buriana, depozitele bancare au crescut cu 151% și, respectiv, 81% începând din ianuarie 2022, cu o lună înainte ca Vladimir Putin să își lanseze invazia totală.

Asemenea stimulente sunt necesare pentru a-I putea alimenta în continuare mașinăria de război, având în vedere că o mobilizare generală, care ar include și concentrarea, s-ar putea dovedi politic inacceptabilă.

Potrivit estimărilor occidentale, în timpul războiului din Ucraina au murit peste 600000 de soldați ruși, iar unii economiști consideră că Moscova ar avea nevoie lunar de câte 30000 de recruți care să-i poată înlocui pe decedați. Nevoia de trupe este atât de mare, încât Rusia s-a orientat până și spre Coreea de Nord în vederea suplimentării numărului de soldați.

În același timp, în privința personalului, armata e în competiție și cu sectorul privat din Rusia, un sector care le oferă angajaților salarii substanțiale pentru a-și susține afacerile, inclusiv în fabricile care produc armament pentru războiul din Ucraina.

Asta a dus și la o creștere a inflației. În luna septembrie, statisticile oficiale o puneau aproape de 10%, iar banca centrală și-a mărit rata de referință la 21%. Prețul alimentelor s-a majorat, numai cel al cartofilor crescând cu 73% de la începutul anului.

Deși, deocamdată, creșterea PIB-ului pare să se mențină, sprijinită fiind de masivele cheltuieli din sectorul militar, evidentele perturbări din sectorul economic și sancțiunile în curs i-au făcut pe unii experți să estimeze că s-ar putea ca Rusia să nu-și mai poată continua războiul din Ucraina și după 2025.

