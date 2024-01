Edward Abington, fost consul general al SUA la Ierusalim din 1993 până în 1997, a fost contactul cheie cu Arafat și omul care a mediat Acordurile de la Oslo cu palestinienii, potrivit Corriere della Serra.

O carieră de 50 de ani la Departamentul de Stat, era în Israel în timpul războiului din 1973, a fost implicat în negocierile lui Kissinger în Orientul Mijlociu și a întâlnit toți prim-miniștrii israelieni de la Golda Meir încoace și toți liderii palestinieni, dar nu Hamas, deoarece diplomații americani nu au fost autorizați să o facă. Locuiește la Haga, este pensionat, după ce a lucrat timp de șase ani în calitate de consultant la Washington cu Autoritatea Palestiniană. Are cunoștințe profunde despre regiune și este foarte pesimist cu privire la viitorul Gazei.

Reporter: Blinken se află la a patra vizită în regiune, dar în culisele Departamentului de Stat recunosc că soluția celor două state este dificilă nu doar din cauza lui Netanyahu, ci și pentru israelieni în general, după trauma din 7 octombrie.

Edward Abington: Mulți nu își dau seama cât de traumatizant a fost pentru israelieni. În ’73 eram acolo, trebuia să acoperim ferestrele casei cu perdele negre și să conducem cu luminile stinse noaptea, dar războiul nu ajunsese chiar în interiorul Israelului. Ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, întreaga groază, i-a luat prin surprindere pe israelieni. A fost prima dată din 1948, când Israelul a fost atacat în interiorul granițelor. Hamas a umilit total armata israeliană și cred că o parte din ferocitatea atacurilor împotriva Hamas s-a datorat acestei umilințe și ideii de descurajare centrală pentru forțele lor armate. Celălalt aspect este că Netanyahu încearcă cu disperare să rămână la putere, cetățenii îl învinuiesc că nu a prevăzut atacul și are cel mai de dreapta guvern din istoria Israelului, așa că face presiuni pentru victoria totală împotriva Hamas. Netanyahu este isteț, nu dezvăluie în mod clar obiectivul său final, dar cred că și-ar dori să vadă cât mai mulți palestinieni expulzați din Gaza în Sinai. Cred că a calculat că, chiar dacă egiptenii sunt total împotrivă, Cairo are un interes în menținerea tratatului de pace. Și că, până la urmă, Administrația Biden, chiar dacă nemulțumită, ar permite asta, pentru că acordă atenție alegerilor din noiembrie. Netanyahu simte că îi are pe republicani de partea sa și probabil că există șanse mari ca Trump să fie reales. El chiar nu trebuie să-l asculte pe Biden. Există o expresie arabă care rezumă toate acestea: kalam fadi, cuvinte goale.

Reporter: Va exista o escaladare a conflictului?

Edward Abington: Este o situație foarte periculoasă, mai ales dacă ne uităm la schimbul de focuri dintre Hezbollah și Israel. Va exista un prag pe care Hezbollah va avea grijă să nu-l treacă. Dar este riscant, pentru că pot apărea erori de calcul. Biden încearcă să evite un conflict mai amplu. Ultimul lucru pe care și-l dorește este un conflict cu Iranul. Și nu vrea să fie târât în ​​Liban pentru a efectua raiduri aeriene împotriva Hezbollah. Ar fi un dezastru pentru Biden.

Reporter: Care este planul pentru perioada postbelică?

Edward Abington: Nu cred că Israelul are un plan real. Ministrul Apărării Gallant a exprimat idei diferite de cele ale lui Netanyahu, care a spus în esență că Autoritatea Palestiniană nu va avea un rol în Gaza. Dar cred că amândoi susțin că Israelul va continua să efectueze raiduri în Gaza, dacă va crede de cuviință. Gallant a spus că ar trebui să existe o forță multinațională în Gaza, care să includă SUA, state arabe și poate europene, dar nu văd cum poate fi posibil, dacă Israelul își rezervă dreptul de a ataca atunci când consideră. Apoi, este problema reconstrucției: dacă palestinienii nu merg în Sinai, unde vor locui? Am fost în Gaza de 400 de ori, nu am văzut niciodată o asemenea distrugere. Israelul va permite intrarea betonului și a altor materiale sau va spune că pot fi folosite pentru mai multe tuneluri? Vorbind cu foști colegi de la Departamentul de Stat și de la Consiliul de Securitate Națională, m-am simțit descurajat.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA