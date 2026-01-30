Impresia că o mișcare totalitară s-a înrădăcinat în SUA a devenit tot mai puternică de la operațiunea ICE din Minneapolis, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Guillermo Altares.

Anii 1920 au fost marcați de fascism, un cuvânt care nu ar trebui folosit cu superficialitate. Același lucru este valabil și pentru conceptul de genocid; odată folosit, nu mai există cale de întoarcere. „Este un cuvânt avalanșă: odată ce îl rostești, continuă să crească”, a spus David Grossman într-un interviu acordat jurnalistei italiene Francesca Caferri, când scriitorul israelian a definit pentru prima dată ceea ce s-a întâmplat în Gaza drept genocid. De la începutul celei de-a doua președinții a lui Donald Trump, acum un an, dar mai ales de la desfășurarea brutală la Minneapolis a forțelor paramilitare federale din partea ICE și a Patrulei de Frontieră, impresia că fascismul a prins rădăcini în Statele Unite a tot crescut în rândul scriitorilor, comentatorilor, istoricilor și cetățenilor.

Imaginile cu indivizi înarmați până în dinți, neidentificați și mascați care lovesc oameni care încearcă să protesteze împotriva prezenței lor – un drept protejat de Primul Amendament, care garantează cu generozitate libertatea de exprimare în SUA – și arestarea cetățenilor doar din cauza accentului sau a culorii pielii – inclusiv a copiilor precum micuțul Liam – sunt incompatibile cu o societate pe deplin democratică. Uciderea prin împușcare a doi civili, Renee Nicole Good și Alex Pretti, cu imagini care par a fi o execuție extrajudiciară în cel din urmă caz, a stârnit indignare globală și un val de referințe la ceea ce s-a întâmplat în Europa în secolul trecut, când Cămășile Negre ale lui Mussolini și Cămășile Brune ale lui Hitler au preluat controlul pe străzile din Italia și Germania.

Scriitorul Stephen King, un critic vocal al lui Trump pe rețelele de socializare, a vorbit direct despre un „Gestapo american” pe rețeaua de socializare X; Siri Hustvedt a scris un articol intitulat „Un nou tip de fascism afectează întreaga lume”. Simpla prezență a câtorva agenți ICE în Italia în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă a provocat un val de indignare în țară și a necesitat o clarificare ridicolă din partea ministrului de Externe și vicepremierului, Antonio Tajani, care demonstrează imaginea internațională actuală a SUA: „Nu e ca și cum ar sosi SS-ul”.

„Da, este fascism”, a scris Jonathan Rauch săptămâna aceasta într-un articol usturător din „The Atlantic”. „Până de curând, am rezistat folosirii cuvântului cu F pentru a-l descrie pe președintele Trump. Pe de o parte, existau prea multe elemente ale fascismului clasic care păreau să nu se potrivească. Pe de altă parte, termenul a fost folosit excesiv până la punctul în care și-a pierdut sensul, în special de către stângiștii care te etichetează drept fascist dacă te opui avortului sau discriminării pozitive”, a comentat el înainte de a clarifica: „Dacă faptele se schimbă, și părerea mea se schimbă”. Apoi a continuat să explice punct cu punct toate aspectele – de la glorificarea forței brute până la dezumanizarea unor segmente întregi ale populației – care fac din America lui Trump o țară care se îndreaptă ferm spre abisul fascismului.

Primul care a tras un semnal de alarmă a fost Robert Paxton, un istoric în vârstă de 93 de ani și expert în fascism, care, de-a lungul lungii sale cariere, a demonstrat o luciditate și un curaj remarcabile. Născut în 1932, Paxton a publicat în 1972 o carte care a confruntat Franța cu cei mai răi demoni ai săi. În „Franța de la Vichy”, s-a îndepărtat de narațiunea oficială a luptei eroice împotriva invadatorilor germani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a descrie o țară sfâșiată de un război civil între colaboraționiști și luptători din rezistență, aceștia din urmă fiind mult mai puțini decât se credea. A primit multe critici la acea vreme, dar a avut dreptate, iar viziunea sa asupra istoriei (care, întâmplător, o reflectă pe cea a atâtor țări europene) este acum considerată canonică. De asemenea, autor al eseului „Anatomia fascismului” (Capitán Swing), a rezistat utilizării termenului până în ianuarie 2021, când, după atacul asupra Capitoliului, a scris într-un articol: „Îmi retrag obiecția față de utilizarea acestei etichete, care acum pare nu doar acceptabilă, ci și necesară”.

Însă, în Minneapolis, am văzut și mii de oameni care par să fi învățat una dintre marile lecții ale anilor 1930: dacă nu lupți pentru libertate, o poți pierde. Romanciera americană Joyce Carol Oates ne-a amintit, de asemenea, pe platforma X: „De obicei, se uită că între 15.000 și 20.000 de germani au fost uciși pentru că au protestat împotriva lui Hitler sau pentru că s-au aliniat cu grupuri care protestau împotriva lui. Există întotdeauna oameni curajoși care se opun unui stat autoritar în ascensiune, așa cum vedem în Statele Unite; dacă lor nu li se alătură rapid mult mai mulți, chiar mult mai mulți, efortul va fi zadarnic”.

Asistăm oare la o revenire a fascismului, și nu doar în Statele Unite? Răspunsul este mult mai semnificativ decât am putea crede, deoarece, așa cum subliniază Hervé Le Tellier în magnificul său roman/eseu, „Numele de pe perete” (Seix Barral), „să ne amintim: fascismul se mișcă mai repede decât orice democrație. Abia nouă săptămâni au separat ascensiunea lui Hitler la funcția de cancelar și primele măsuri antisemite”. Nu doar americanii își joacă viitorul în libertate.

Sursa: Rador Radio România