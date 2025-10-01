Președintele SUA a prezentat un proiect de acord de pace în 20 de puncte, acceptat de Netanyahu. Hamas a promis că îl va studia „cu bună-credință”, notează „Le Point” (Franța).

Hiperbolic ca de obicei, Donald Trump a dat asigurări: „Aceasta poate fi una dintre cele mai mari zile din întreaga istorie a civilizației”. Luni, 29 septembrie, în timpul primirii lui Benjamin Netanyahu, președintele american a dezvăluit un plan în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza. Acesta propune eliberarea tuturor ostaticilor israelieni în schimbul eliberării deținuților palestinieni, o retragere treptată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas, instituirea unui guvern de tranziție supravegheat de o entitate internațională și, pe termen lung, o „cale către crearea unui stat palestinian”.

În detaliu, potrivit textului distribuit de Casa Albă, proiectul de acord prevede încetarea imediată a conflictului, reluarea ajutorului umanitar și eliberarea ostaticilor israelieni - atât vii, cât și decedați - în termen de 72 de ore, dacă Hamas îl va accepta. În schimb 250 de deținuți palestinieni care execută pedepse pe viață și 1.700 de locuitori din Gaza arestați după 7 octombrie 2023 ar urma să fie eliberați.

Retragerea israeliană din Fâșia Gaza ar urma să aibă loc în trei etape, cu menținerea unui perimetru de securitate atât timp cât „amenințarea teroristă persistă”. Hamas trebuie să se angajeze să nu joace niciun rol politic și să depună armele în schimbul amnistiei pentru membrii săi, cu posibilitatea de a părăsi Gaza către țările vecine.

Donald Trump dorește să înființeze „împreună cu parteneri arabi și internaționali […] o Forță Internațională de Stabilizare (ISF) temporară” însărcinată cu sprijinirea, cu ajutorul Iordaniei și Egiptului, a unei forțe de poliție palestiniene. Pe plan politic, planul menționează „un guvern palestinian temporar, tehnocrat și apolitic” supravegheat de „un organism internațional de tranziție”.

Acest „Consiliu pentru Pace” ar urma să fie prezidat de Donald Trump. Ar urma să participe și alți șefi de stat și de guvern, precum și fostul prim-ministru britanic Tony Blair, fost trimis pentru Orientul Mijlociu al cvartetului SUA-UE-Rusia-ONU. Autoritatea Palestiniană ar putea în cele din urmă „să recâștige controlul asupra Gazei”, dacă se va reforma.

Președintele american, care visa în februarie anul trecut să transforme Gaza într-o „Riviera” și să „curețe” teritoriul prin strămutarea tuturor locuitorilor săi, pare să facă o schimbare: „Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă și să se întoarcă”. La o dată nespecificată, „ar putea fi în sfârșit îndeplinite condițiile pentru a deschide o cale credibilă către autodeterminare și crearea unui stat palestinian”.

Emmanuel Macron a salutat „angajamentul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Gaza”. Potrivit președintelui francez, „Hamas nu are de ales decât să elibereze imediat toți ostaticii și să urmeze acest plan”. Londra și Roma au împărtășit același sentiment.

Într-o declarație comună, Qatar, Iordania, Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Pakistan și Turcia au declarat că sunt pregătite „să coopereze pozitiv cu Statele Unite și părțile relevante pentru a finaliza acordul și a asigura implementarea acestuia”. Autoritatea Palestiniană susține la rândul său un acord care „deschide calea către o pace justă bazată pe o soluție cu două state”.

Cea mai mare necunoscută rămâne: va accepta Hamas un acord care îi impune să depună armele, dar le permite membrilor săi să rămână în Gaza? Mișcarea islamistă a dat asigurări pentru Reuters că negociatorii săi îl vor studia „cu bună credință”. Benjamin Netanyahu a avertizat: „Dacă Hamas respinge planul dumneavoastră sau îl acceptă și apoi face tot posibilul pentru a-l zădărnici, atunci Israelul va termina treaba singur. Acest lucru se poate face de bunăvoie sau cu forța”.

Sursa: Rador Radio România