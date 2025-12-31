Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială marți acuzația rusă conform căreia forțele ucrainene ar fi atacat reședința președintelui Vladimir Putin, spunând că dorește să vadă informațiile secrete americane cu privire la incident.

„Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Whitaker pentru Fox Business „Varney & Co.”, într-un interviu despre un presupus incident pe care partea ucraineană l-a negat, informează „Reuters” (Marea Britanie).

„Mi se pare puțin nedelicat să fii atât de aproape de un acord de pace, Ucraina dorind cu adevărat să încheie un acord de pace și apoi să faci ceva care ar fi considerat nesăbuit sau inutil”, a spus el. Ministrul rus de externe a declarat luni că forțele ucrainene au atacat o reședință prezidențială din regiunea Novgorod cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, precizând ulterior că Rusia va riposta și că poziția sa de negociere se va înăspri în cadrul discuțiilor.

Oficialii ucraineni au numit acuzațiile rusești „minciuni” care vizează justificarea unor noi atacuri împotriva Ucrainei, iar ministrul ucrainean de externe a spus marți că Rusia nu a furnizat nicio dovadă „pentru că nu există”.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Vladimir Putin i-a spus într-o convorbire telefonică că forțele ucrainene au încercat să atace reședința sa. Liderul de la Casa Albă a spus că este „foarte furios” din cauza acestui lucru. Întrebat dacă există dovezi ale unui astfel de atac, Trump a răspuns: „Vom afla”.

Casa Albă a refuzat să comenteze în continuare presupusul incident, în timp ce oficiali din comunitatea de informații americană au fost reticenți în legătură cu acesta. CIA a refuzat să comenteze. „Vom ajunge la concluzia informațiilor. Și pentru mine, cel mai important este ceea ce spun serviciile de informații ale SUA și ale aliaților noștri despre dacă acest atac a avut loc sau nu”, a spus Whitaker.

După o întâlnire de duminică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în Florida, Donald Trump a spus că el și liderul de la Kiev sunt „poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului, deși cele mai controversate probleme teritoriale persistă.

Volodimir Zelenski a declarat marți mai devreme: „Această presupusă poveste despre 'atacul de la reședință' este o invenție completă, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv a Kievului, precum și propriul refuz al Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Minciuni tipic rusești”.

Sursa: Rador Radio România