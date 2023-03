După ce și-a expus noua strategie pentru Africa, Emmanuel Macron a început miercuri un turneu diplomatic crucial în Africa Centrală, în situația în care influența franceză scade pe continent.

Într-un climat de neîncredere și-a început președintele francez, la Libreville, un turneu de patru zile în Africa Centrală, ocazie să-și pună la încercare "noua relație pe care o dorește cu un continent pe care influența Franței scade continuu, relatează France 24.

Șeful statului a ajuns miercuri seară în capitala gaboneză, prima etapă a unui turneu care îl va duce apoi în Angola, în Congo și în Republica Democratică Congo.

Macron face a 18-a călătorie în Africa de la începutul primului său mandat, în 2017. Mai ales, merge la două zile după ce și-a prezentat, la Paris, strategia africană pentru următorii patru ani.

Luând act de resentimentul tot mai mare față de Franța, fostă putere colonială, Emmanuel Macron a făcut apel luni la "edificarea unei noi relații, echilibrate, reciproce și responsabile [cu Africa]".

Astfel, el a anunțat o reducere a prezenței militare franceze, concentrate de zece ani pe lupta contra jihadismului în Sahel, dar devenită reprezentarea moștenirii coloniale în ochii unui tineret avid de o "nouă" independență.

"Africa nu este un domeniu rezervat", a spus șeful statului, susținând o "atitudine de modestie și de ascultare", în prelungirea discursului său de la Ouagadougou din noiembrie 2017.

Să se întoarcă pagina "FranceAfrica"

Din august 2022, armata franceza a fost dată afară din Mali și din Burkina Faso de juntele aflate la putere în aceste două țări. Ea a părăsit în decembrie și Africa Centrală, unde intervenise pentru a pune capăt unor violențe interetnice.

Susținută de mercenarii grupului Wagner și de campanii de dezinformare care alimentează sentimentul antifrancez pe rețelele sociale, Rusia încearcă să obțină tot mai multe avantaje față de Paris în sfera de influență istorică a acesteia.

Emmanuel Macron intenționează de acum să se sprijine pe societatea civilă și pe diaspora africană din Franța pentru a întoarce pagina "FranceAfrica", multă vreme compusă din legături tulburi și sprijinul potentaților locali.

"Interesul nostru este în primul rând democrația", susține el, promițând de asemenea să "apere interesele" economice franceze acolo unde multe țări, de la China la Turcia, înaintează deschis.

Exercițiul se anunță delicat în Gabon, unde opoziția îl acuză că îl "legitimează" prin vizita sa pe președintele Ali Bongo, ales în condiții controversate în 2016 și probabil candidat la realegerea sa în acest an. Acesta l-a primit miercuri seara pentru o cină, urmată joi de un panel la summitul One Forest (One Forest Summit) privind păstrarea pădurilor tropicale.

"Pe bună dreptate sau nu, gabonezii interpretează venirea dumnevoastră în țară ca pe o expresie a sprijinului Franței pentru regimul în funcție, pentru a favoriza menținerea sa la putere", au spus principalii lideri politici ai opoziției gaboneze.

Emmanuel Macron negă orice demers "politic" și asigură că unicul scop al vizitei este summitul pădurilor din bazinul Congo, primul plămân al planetei, potrivit Palatului Élysée, amenințate de exploatarea intensivă agricolă.

La fel la Luanda, unde va semna vineri un parteneriat pentru dezvoltarea filierei agricole în Angola, țară petrolieră de prim plan, dar unde majoritatea populației trăiește în sărăcie.

Președintele angolez, Joao Lourenço, reales în 2022, reprezintă continuitatea Mișcarii Populare pentru Eliberarea Angolei (MPLA), la putere de la dobândirea independenței de Portugalia, în 1975, și multă vreme partid unic.

Emmanuel Macron va face apoi o scurtă escală la Brazzaville, unde președintele Denis Sassou Nguesso este la putere de aproape 40 de ani, o întâlnire care riscă și aici să apară în contracurent cu discursul lui de luni.Republica Democratică Congo, fostă colonie belgiană, dar și, mai târziu, cea mai mare țară francofonă din lume, îi va oferi, fără îndoială, o mai bună oportunitate să-și desfășoare viziunea despre Africa.

Dar și aici, președintele Félix Tshisekedi, la putere din ianuarie 2019, se pregătește de alegeri în acest an și opoziția nu vede cu ochi buni această vizită.

Președintele francez va fi foarte așteptat să se exprime în legătură cu criza din estul țării, unde Rwanda este acuzată că sprijină rebeliunea M23 și unde el a încercat, zadarnic, o mediere.

Sursa: RADOR