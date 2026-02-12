Dacă autoritatea federală își dorește să reglementeze mai strict emisiile cu efect de seră, atunci Congresul trebuie să adopte o lege nouă, scrie „The Washington Post” (SUA).

Acea declarație denumită „constatare de periclitare” [scrisă normal cu majuscule, constituie fundația științifică e reglementărilor americane privind gazele cu efect de seră - n.trad.] a fost folosită de către birocrați, încă de la adoptarea ei, pentru a extinde considerabil puterile guvernului federal în domeniul automobilelor. Acum EPA [agenția federală a mediului - n.trad.] o va abroga.

Schimbarea climei e o problemă reală cu care se confruntă omenirea, iar oamenii rezonabili pot susține legi federale pentru reducerea emisiilor cu efect de seră. Și ar putea veni o vreme în care oamenii aleși de noi pentru a adopta legi vor decide că beneficiile modeste aduse de reglementarea acestor gaze sunt mai importante decât costurile ei economice apreciabile. Însă, deocamdată, inovația al cărei motor e piața liberă a făcut mai mult pentru combaterea problemelor climatice decât a făcut vreodată această acaparare ilegitimă a puterii de legiferare numită „constatare de periclitare”.

Emisiile cu efect de seră ale SUA, ca procent al totalului global, se înscriu pe o traiectorie de declin încă din 1945, iar modificarea politicii publice din 2009 nu a influențat în mod relevant această tendință. Declinul recent a fost generat de adoptarea mai largă a gazelor naturale și regenerabilelor, care diminuează prețul electricității atunci când sunt adoptate din rațiuni economice, iar nu impuse cu forța de către stat. În ciuda obsesiei contra vehiculelor cu combustie internă, automobilele și camioanele din categoriile ușoară și medie nu au generat în 2022 decât 1,8% din totalul mondial al emisiilor cu efect de seră.

Iar aceste emisii continuă să se înmulțească, fiindcă atmosferei nu-i pasă din ce țară provin gazele. EPA nu are nici o putere asupra Chinei și Indiei, care își măresc emisiile chiar în timp ce se împăunează pe la conferințele climatice.

Și chiar și dacă acele reguli ar fi fost eficiente, ele sunt lipsite de stabilitate juridică. Atunci când EPA a adoptat sub președintele Barack Obama „constatarea de periclitare”, ea putea invoca în favoarea sa un precedent al Curții Supreme. Numai că între timp Curtea s-a schimbat, iar hotărârile luate de ea de atunci fac ca această „constatare” să nu mai fie în armonie cu legislația.

Curtea a stabilit în 2022 că birocrații nu mai au dreptul să conceapă noi regulamente cu consecințe de o „amplă semnificație economică și politică”, dacă nu obțin în prealabil acceptul Congresului de a-și ceda puterea de legiferare. Acum mai bine de 20 de ani EPA a admis că Legea Aerului Curat nu-i conferă o asemenea putere de a reglementa, iar costul acestor reguli, estimat la 1 trilion de dolari, e indiscutabil semnificativ. Curtea Supremă a mai decis în 2024 că instanțele nu sunt obligate să se conformeze deciziilor unor instituții executive [cum e în mod normal, pe baza argumentului că dețin expertiză în propriul domeniu - n.trad.], în cazurile în care respectivele instituții și-au conferit ele însele mai multă putere pe baza unor legi redactate în termeni vagi. Nu încape îndoială că în cele din urmă Curtea va trebui să decidă și asupra măsurii de săptămâna aceasta, iar după toate indiciile va decide în favoarea ei.

Munca dificilă a legiferării va duce întotdeauna la rezultate mai durabile decât măsurile adoptate de executiv. Obama și-a făcut din plafonarea emisiilor o prioritate legislativă importantă, însă nu a putut convinge Senatul să-i adopte sistemul propus de „plafonare și tranzacționare”, cu toate că el deținea acolo o majoritate aproape imună la filibuster [tactică parlamentară de tergiversare și obstrucție - n.trad.]. Acum își vede moștenirea climatică demantelată. Administrația Biden a adoptat regulamente atât de stricte privind gazele de eșapament încât pot servi și ca o interzicere de facto a automobilelor pe benzină, însă Trump a început lucrul la abrogarea acelor măsuri.

Exemplele lui Obama și Biden sunt un lucru pe care Trump ar face bine să-l țină minte acum, când își clădește moștenirea pe fundația instabilă a decretelor executive.

Sursa: Rador Radio România