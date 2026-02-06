Lista celor implicați în acest caz este copleșitoare și globală: Trump, Clinton; Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk... vor trebui să își explice relația cu pedofilul, notează „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Lucíei Casanueva.

Infamul Jeffrey Epstein s-a sinucis în 2019 într-o închisoare din New York, dar, în realitate, nu a murit. A înviat. O nouă serie de victime iese la iveală din cauza declasificării documentelor pedofilului. În Regatul Unit, fostul ministru Peter Mandelson își va pierde titlul de lord și locul în Camera Comunelor; fostul prinț Andrew al Angliei a fost evacuat în secret din Loja Regală după ce au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația sa strânsă cu Epstein; norvegienii nu o mai vor pe Mette-Marit ca regină... Până unde va merge scandalul Epstein?

Ceea ce este clar este că Jeffrey Epstein nu și-a ales „victimele” la întâmplare. Toate aveau un lucru în comun: aparțineau elitei – financiare, sociale, politice și chiar regale. Pedofilul își citea bine prada și obținea rezultate pentru „prietenii” săi : apartenența la un club, achiziționarea unei ambarcațiuni, accesul la informații privilegiate, facilitarea unei afaceri, finanțarea unei campanii electorale… Într-un fel, amintește de cazul Madoff, cu o întorsătură suplimentară: o excursie pe insula privată a lui Epstein pentru a se bucura de prostituate și a abuza sexual de minori fără teama de consecințe. Normele și obiceiurile stabilite pentru oamenii obișnuiți nu se aplicau „prietenilor” lui Epstein... sau poate că se aplicau.

Acest caz a avut și va continua să aibă repercusiuni din cauza listei de nume implicate. Îl putem compara cu o comunicare de criză globală prost gestionată. Unde este problema? În faptul că majoritatea celor implicați nu au spus întregul adevăr. Și din acele semințe... aceste buruieni. Cum ar fi trebuit gestionat acest lucru? În primul rând, cu transparență: dezvăluirea tuturor detaliilor cunoscute despre contacte (datele, natura interacțiunilor, e-mailurile sau șederile la proprietățile lui Epstein) fără omisiuni, pentru a preveni scurgerile de informații care prelungesc agonia.

Ulterior, cei implicați în schemă ar trebui să își asume responsabilitatea personală: trebuie să știe cine sunt prietenii lor și cu ce se ocupă. Mai ales dacă ești o persoană publică.

Procesul de restaurare a reputației trebuie urmat de empatie față de victime: exprimarea solidarității față de cei care nu s-au putut apăra. Un mesaj clar și concis este fundamental: limitarea afirmației la o singură idee puternică, cum ar fi: „Regret profund asocierea mea și îmi asum responsabilitatea”, fără circumlocuții sau divagații care să dilueze impactul.

De asemenea, vor fi necesare acțiuni corective vizibile: anunțarea unor măsuri concrete care vor fi luate, cum ar fi donații către organizații care sprijină victimele abuzurilor sau participarea la campanii împotriva exploatării sexuale. Demonstrarea unei remușcări autentice dincolo de simple cuvinte.

Lista celor implicați în acest caz este uluitoare și globală: Trump, Clinton, Gates, Stephen Hawking și Elon Musk, pe lângă cei menționați anterior... vor trebui să depună un efort pentru a-și explica relația cu pedofilul, recunoscând că scandaluri de acest gen pot ruina o imagine publică construită de-a lungul unei vieți. Într-o înregistrare care a ieșit acum la suprafață printre dosarele declasificate, Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, îl întreabă pe Epstein: „Crezi că ești însuși diavolul?”, la care pedofilul răspunde zâmbind: „Nu. Dar am o oglindă bună”. Suficient cât să te facă să tremuri, pentru că prima obligație a oricui se consideră „elită” - de la termenul francez pentru o minoritate selectă sau conducătoare - este să știe cu cine are de-a face.

Sursa: Rador Radio România