Președintele interimar are o relație pragmatică cu Trump; întrebarea este dacă va construi un guvern de tranziție sau dorește să rămână la putere, scrie „O Globo” (Brazilia) sub semnătura Janaínei Figueiredo.

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Venezuela a fost ținta unui atac militar din partea Statelor Unite, iar de atunci, unele lucruri au început să se schimbe în țară. La Caracas, venezuelenii chiar glumesc despre cum 15 zile în țara lor sunt ca 20 de ani în oricare alta. Într-o perioadă scurtă de timp, președintele Nicolás Maduro a fost capturat și dus în SUA, iar vicepreședinta sa, acum președinte interimar, Delcy Rodríguez, a preluat comanda încă numitei revoluții bolivariene.

Era Delcy a început rapid și și-a arătat deja intențiile. O alianță pragmatică cu SUA lui Donald Trump, dar nu numai atât. Surse din cercurile diplomatice din capitala venezueleană comentează că președintele interimar dorește să reintegreze Venezuela în lume, reapropiindu-se de multe țări, inclusiv cu cele care, la fel ca SUA, au impus sancțiuni împotriva autorităților și a statului venezuelean. Uniunea Europeană (UE) este un astfel de caz.

Guvernul interimar a convocat ambasadorii UE pentru o discuție amicală, ambele părți fiind interesate. Surse venezuelene spun că prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, este una dintre cele mai interesate să cunoască mai bine guvernul lui Delcy Rodríguez. Curiozitatea sa, au afirmat sursele, este să înțeleagă cum se înțelege președintele interimar al Venezuelei cu președintele american.

Într-adevăr, relația incipientă dintre Trump și Delcy atrage atenția, în special în afara Venezuelei. Câteva elemente de luat în seamă: președintele interimar nu are de ales, fie se înțelege cu Trump, fie riscă un al doilea atac; Delcy dorește să deschidă economia și să atragă investiții străine, Trump vrea ca firmele americane să investească în Venezuela; sondajele preliminare realizate de membrii guvernului american cu privire la președintele interimar au arătat clar viabilitatea unei alianțe pragmatice între cei doi.

Până acum, era Delcy a demonstrat un lider hiperactiv, dispus să discute cu toată lumea și să facă unele concesii. Eliberarea deținuților politici este una dintre ele, dar mulți încă lipsesc, iar noi arestări continuă să aibă loc în Venezuela. Țara rămâne un regim autoritar.

În mijlocul unor schimbări gigantice, precum acordul cu Casa Albă, au loc alte schimbări mai mici, mai puțin perceptibile pentru observatorii străini. Alegerea ambasadorului Felix Plasencia pentru a reprezenta guvernul interimar într-o vizită în SUA arată că Delcy Rodríguez se bazează pe personalități în care are deplină încredere. Plasencia a fost ministru al afacerilor externe între 2021 și 2022, o poziție pe care președintele interimar a deținut-o înaintea sa.

Unul dintre obiectivele pe termen scurt ale guvernului venezuelean este redeschiderea ambasadei de la Washington. Acesta ar fi un punct de cotitură uriaș, după ce guvernul paralel al lui Juan Guaidó a reușit să ocupe și să administreze reprezentanța diplomatică din capitala americană în timpul existenței sale (2019-2023).

Delcy își reînarmează cabinetul, convocând personalități tinere precum Jorge Calixto Ortega Sánchez, noul vicepreședinte al Economiei și Finanțelor. Anterior, acesta a fost președinte al Băncii Centrale și are relații bune cu sectorul privat.

Marea întrebare care planează astăzi asupra Venezuelei este dacă președintele interimar construiește un guvern de tranziție sau o nouă eră a regimului chavist, cu intenția de a rămâne la putere câțiva ani.

Sursa: Rador Radio România