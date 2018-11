Ucraina a făcut un pas important în sensul instituirii legii marţiale după capturarea de către Rusia a 3 nave ucrainene în urma unui incident armat soldat cu răniţi în strâmtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fără precedent în zonă.

Tensiunea e atât de mare încât Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenţă, potrivit unor diplomaţi, care au precizat că aceasta a fost solicitată de ambele ţări, au declarat pentru AFP surse diplomatice, relatează Agerpres.

În noaptea de duminică spre luni, Consiliul de securitate şi de apărare ucrainean reunit de urgenţă i-a propus preşedintelui Petro Poroşenko să introducă legea marţială "pentru 60 de zile", a anunţat secretarul acestei structuri.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters.