Donald Trump își încheie turneul asiatic cu o oprire în Coreea de Sud. Președintele american a fost primit cu mare fast, cu o temă centrală deosebit de apreciată de președinte: aurul.

Potrivit CNN, la sosirea sa, locatarul de la Casa Albă a fost întâmpinat de o fanfară militară care interpreta „YMCA”, cântecul emblematic al lui Donald Trump. Reuters relatează că liderul țării, Lee Jae-myung, purta o cravată aurie făcută la comandă, care, potrivit biroului său, „reflectă gustul președintelui Trump pentru aur, simbolizează viitorul promițător al alianței dintre Coreea de Sud și Statele Unite și statutul Coreii de Sud”.

Coroană și medalie

După ce a ținut un discurs la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Donald Trump a fost decorat cu o medalie, simbol al Marelui Ordin Mugunghwade, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud. Aceasta i-a fost înmânată „în semn de recunoaștere a eforturilor sale de a instaura pacea în Peninsula Coreeană”. Pe lângă medalie, președintele SUA a primit și o replică a unei coroane istorice de aur din Coreea de Sud. Această replică este o coroană din vechiul regat Silla, simbolizând „autoritatea sacră și puterea absolută”. Când a fost întrebat despre cadou, Donald Trump a spus: „Este special”, fără alte comentarii.

O masă cu tematică cu referiri la aur

La recepție, Donald Trump s-a bucurat de o masă excepțională cu câteva detalii cu referiri la aur. Aperitivul a constat din fructe de mare coreene cu dressing Thousand Island, „un omagiu adus rădăcinilor newyorkeze ale lui Trump”. Felul principal a fost carne de vită cu orez și legume. Ca băuturi, invitații s-au bucurat de Chardonnay și Cabernet Sauvignon de la domeniul viticol al lui Eric Trump. Desertul a fost prezentat „cu tematica aur, menit să simbolizeze angajamentul comun al națiunilor față de pace și prosperitate”. Au fost brownies decorate cu auriu servite cu mandarine, toate prezentate pe o farfurie pe care era inscripționat cuvântul „Pace”.

Miercuri, China a confirmat că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu omologul său american, Donald Trump, în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud. „În conformitate cu acordul dintre China și Statele Unite, președintele Xi Jinping se va întâlni cu președintele Donald Trump la Busan” pe 30 octombrie, se arată într-un comunicat al Ministerului chinez de Externe.

Sursa: Rador Radio România