Uniunea Europeană și Statele Unite au negociat un text comun de săptămâni întregi. În bună parte, acordul este cel așteptat, dar el va întârzia reducerile de taxe vamale pentru automobilele europene, scrie „The New York Times” (SUA).

Statele Unite și Uniunea Europeană au dat publicității joi mult așteptatele detalii legate de un acord comercial asupra căruia, cel puțin verbal, căzuseră de acord luna trecută, un acord potrivit căruia Washingtonul își va menține taxele vamale majorate asupra vehiculelor importate din cele cele 27 de state membre ale organizației până când aceasta își va reduce taxele impuse multora dintre produsele industriale și agricole americane.

Termenii acordului, precizat într-o declarație comună, venită din partea celor mai mari economii ale lumii aflate în cele mai strânse relații, au oficializat „armistițiul” anunțat în luna iulie, care prevenea o escaladare reciprocă în războiul comercial mondial lansat ca pedeapsă de Trump.

Dar acel acord se încheiase doar printr-o strângere de mână, iar negociatorii s-au tot luptat de atunci să-i stabilească termenii în scris. Oficialii europeni erau nerăbdători să ajungă la un document formal, sperând că acesta va pune în practică promisiunile pe care administrația le-a făcut, scutind organizația de vreun alt final mai rău. Noua versiune publicată nu reprezintă un acord cu incidență legală, dar este totuși un pas înainte în vederea atingerii acestui obiectiv.

Fondul principal rămâne neschimbat. Statele Unite își vor păstra majorarea cu 15% asupra celor mai multe produse venite din țările membre ale UE – o cotă pe care Trump a impus-o oficial printr-un ordin executiv intrat în vigoare la începutul acestei luni.

Spre avantajul Europei, această cotă se aplică asupra unora dintre cele mai mari exporturi ale sale, printre care și produsele farmaceutice, multe dintre acestea fiind impozitate cu 15% chiar și după ce Statele Unite își vor fi finalizat mult așteptatele taxe vamale impuse medicamentelor străine, taxe care ar putea atinge chiar și un procent de 200%.

Trump a căutat să impună taxe vamale separate asupra produselor farmaceutice, și asta la nivel mondial, din motive de securitate națională, taxe majorate fiind prevăzute și pentru alte sectoare importante, cum ar fi cipurile pentru computere și deșeurile. Dar, potrivit unui acord convenit joi, Europa va fi scutită și de aceste taxe majorate.

Problema automobilelor este mai complicată. Statele Unite nu-și vor reduce imediat pentru Europa taxele vamale impuse la nivel mondial mașinilor produse în străinătate. În schimb, cele două părți au convenit ca Statele Unite să-și reducă cu 15% taxele vamale numai după ce Europa își va respecta și ea angajamentele vizând reducerea taxelor impuse importurilor americane.

Mai exact, înainte ca taxele vamale impuse autovehiculelor să poată fi reduse, organizația va trebui să adopte „oficial” o lege care ar reduce taxele vamale impuse asupra unor produse industriale și agricole, precum carnea de bizon, nucile, produsele lactate și multe tipuri de produse piscicole.

Amânarea i-ar putea nemulțumi pe producătorii europeni de autovehicule, care, de luni întregi, s-au confruntat cu mari pierderi financiare din cauza majorării taxelor din America, taxe care în prezent se ridică la 27,5%.

Dar un oficial de la Casa Albă care i-a informat anticipat pe reporteri dorind însă să își păstreze anonimatul, a declarat că Washingtonul speră ca problema să fie soluționată în câteva săptămâni, taxele urmând să fie reduse retroactiv până la începutul lunii în care UE va lua măsurile necesare.

Declarația comună de joi reprezintă un pas important pentru niște negocieri care s-au tot prelungit pe ambele maluri ale Atlanticului, mai ales în privința vinului și a băuturilor alcoolice. Până la urmă, aceste negocieri nu au repurtat un succes, astfel încât asemenea importuri rămân majorate cu 15%. Până la începutul acestui an, taxele impuse băuturilor alcoolice rămăseseră în general la zero.

Documentul scris precizează că acest acord prealabil reprezintă „un prim pas în cadrul uni proces care va putea fi extins în viitor pentru a cuprinde și alte sectoare”.

Înainte de a ajunge la acest armistițiu comercial, cele două părți păreau să fi intrat într-un mare impas, Trump amenințând să majoreze cu 30% taxele vamale impuse Europei, iar acest bloc regional gândindu-se și el la niște măsuri de ripostă, măsuri pe care Casa Albă a amenințat să le combată.

În parte, cele două părți au ajuns la un acord și din cauză că emisarii europeni i-au cerut lui Trump să promită o serie de investiții americane importante, adoptând o tactică pe care și alte țări au folosit-o ca să mai ușureze lovitura taxelor vamale americane. Potrivit acordului, Europa a acceptat să investească 750 miliarde USD în energie americană, sporindu-și astfel investițiile din SUA cu peste 600 miliarde USD.

Ulterior, a devenit tot mai clar că oficialii de la Bruxelles au considerat mai degrabă aceste angajamente drept niște aspirații, și nu niște obiective greu de atins, având în vedere că ele vor veni din surse private, care nu vor fi controlate de executivul UE, respectiv, de Comisia Europeană. Joi, oficialii din SUA și din UE au părut să recunoască asta în declarația lor comună, care însă nu a oferit și alte detalii legate de investiții sau de modul în care Washingtonul și-ar putea impune condițiile.

Totuși, UE și principalul său oficial, Ursula von der Leyen, s-au văzut siliți să facă și alte concesii Statelor Unite în vederea acordului. Acordul a fost viu criticat în Europa din cauza eventualelor sale costuri.

Iar, retoric cel puțin, oficialii UE au fost siliți să reia declarația lui Trump, potrivit căreia acordul ar face sistemul comercial mondial mai corect. Ei au susținut mereu că, pentru început, nu este tocmai incorect.

