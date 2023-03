Jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich a fost arestat în Rusia sub suspiciunea de spionaj, potrivit serviciului de securitate al Rusiei.

"Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a oprit activitățile ilegale ale cetățeanului american Evan Gerșkovici, născut în 1991, corespondent al biroului de la Moscova al ziarului american The Wall Street Journal”, a anunțat joi Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează presa americană.

Serviciul de securitate a declarat că Gerșkovici a fost reținut în Ekaterinburg, în partea de est a Munților Urali. El "încerca să obțină informații secrete" referitoare la "activitățile uneia dintre întreprinderile complexului militar-industrial rus", se arată în comunicat.

FSB a spus că reporterul, care este acreditat pe lângă Ministerul rus de externe, "acționa la instrucțiunile părții americane" și "încerca să obțină informații secrete".

Gerșkovici acoperă Rusia, Ucraina și fosta Uniune Sovietică, potrivit biografiei sale de pe site-ul The Wall Street Journal. El a lucrat anterior pentru agenția de presă France-Presse, Moscow Times și The New York Times.

"The Wall Street Journal este profund îngrijorat de siguranța domnului Gerșkovici", a transmis cotidianul american.