Navele de război ale NATO din Mediterana au finalizat exerciții axate pe simulări de navigare în zone minate „pline de provocări”, în timp ce Occidentul presează Rusia să pună capăt blocadei în Marea Neagră, scrie Newsweek.

Comandamentul Maritim Aliat al NATO a declarat că șapte nave de război din patru națiuni NATO — Italia, Turcia, Regatul Unit și SUA — au fost implicate în exerciții, inclusiv fregate, distrugătoare și nave vânătoare de mine. În cadrul exercițiului, navele vânătoare de mine au identificat și au deschis o cale printre mine, în timp ce celelalte nave s-au apărat împotriva atacurilor aeriene, cu rachete și de suprafață simulate.

Navele au operat ca parte a Grupului maritim permanent NATO 2 (SNMG2) și a Grupului permanent de contramăsuri împotriva minelor NATO 2 (SNMCMG2). Navele implicate au fost vasele turcești TCG Erdek și TCG Gokceada; vasele italiene ITS Stromboli, ITS Viareggio și ITS Carabiniere; vasul britanic HMS Duncan; și vasul american USS Ramage.

„Participanții la exerciții au simulat o zonă minată peste un punct maritim îngust – un pasaj de apă limitat din punct de vedere al navigației, care canalizează în mod natural traficul de nave comerciale ca cea mai scurtă rută între destinații cheie”, se arată în declarația Comandamentului Maritim Aliat al NATO.

„Un astfel de câmp minat este un obstacol formidabil în calea trecerii navelor, mai ales atunci când este combinat cu riscul de atac din partea unor aeronave ostile și a unor nave de suprafață de atac rapid. De asemenea, reprezintă un scenariu realist cu care se confruntă navele de război sau navele comerciale”.

„Există potențialul ca agresorii să închidă punctele maritime de trecere prin folosirea minelor maritime sau a forțelor de coastă, prin urmare, marinele aliate trebuie să fie pregătite să reacționeze pentru a menține libertatea de navigație prin aceste rute maritime vitale”.

Comandantul SNMG2 Royal Navy, comodorul Paul Stroude, a declarat: „Atât economia mondială, cât și existența noastră zilnică depind în totalitate de transportul comercial. Este vital să fim capabili să menținem deschise aceste rute strategice, astfel încât navele comerciale să le poată tranzita în condiții de siguranță.

"Încordarea mușchilor NATO cu exercițiile de curățare a minelor vine în timp ce Rusia încearcă să reimpună o blocare a transportului civil în porțiunea de nord-vest a Mării Negre, după retragerea sa din acordul privind cerealele - Inițiativa Mării Negre, luna trecută.

Acordul a fost în vigoare din iulie 2022, pentru a proteja navele care transportă produse agricole vitale, din porturile rusești și ucrainene. Kievul și Moscova au încheiat acorduri separate cu Turcia și Organizația Națiunilor Unite pentru a facilita exporturile, permițând trecerea nestingherită a aproximativ 36 de milioane de tone de cereale, în cele 12 luni care au urmat.

Kremlinul – care a oprit transportul maritim din Marea Neagră, în ciuda acordului – a anunțat că nu va mai adera la inițiativă, după atacul Ucrainei din iulie asupra podului din strâmtoarea Kerci. Orice nave civile care se îndreaptă către porturile ucrainene, a spus Moscova, vor fi considerate potențiale ținte militare.

Oficialii occidentali și ucraineni au avertizat că flota rusă de la Marea Neagră ar putea viza nave civile. Casa Albă a declarat la mijlocul lunii iulie că forțele ruse au pus deja noi mine navale în apropierea portului ucrainean.

Șase nave au reușit să spargă blocada la începutul acestei săptămâni, îndreptându-se prin Marea Neagră spre porturile ucrainene de pe Dunăre, se pare sub supravegherea aeronavelor de monitorizare americane.

Însă Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene, iar marți noaptea a lansat un atac cu drone asupra depozitelor de cereale de pe Dunăre, aproape de granița cu România.

NATO, între timp, a declarat că va crește numărul de zboruri de patrulare a forțelor aeriene și de desfășurare de drone în Marea Neagră, menționând că încercarea Rusiei de a-și reimpune blocada a „creat noi riscuri”.

Newsweek a contactat Ministerul rus al Apărării prin e-mail pentru a solicita comentarii.

Sursa: RADOR