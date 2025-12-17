După 14 ani de război civil, 600.000 de morți și 14 milioane de refugiați, fostul președinte sirian Bashar al-Assad se întoarce la iubitele sale oftalmoscoape, scrie „Corriere della Sera” (Italia).

În exilul său la Moscova, fostul dictator studiază limba rusă, dar mai presus de toate, caută o certificare pentru a se reîntoarce la cariera sa de oftalmolog. Conform zvonurilor obținute de „The Guardian”, fostul dictator ar putea căuta clienți în rândul elitei ruse. Nu că ar avea nevoie de bani - are destui -, dar oftalmologia a fost întotdeauna pasiunea lui Bashar, iar acum, că experiența sa la putere s-a încheiat, se poate întoarce în sfârșit la prima sa dragoste.

„Veniți să serviți un ceai la noi, soțul meu vă va verifica tensiunea oculară”, le-ar putea spune soția sa, Asma, noilor ei vecini. Fostul președinte sirian locuiește acum alături de bogații și puternicii Rusiei. Familia Assad, de fapt, locuiește pe prestigioasa autostradă Rubliovo-Uspenskoie, la vest de Moscova.

„Una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din lume”, spune „New York Times”, „cu vile luxoase” și zone împrejmuite și extrem de protejate. Printre pinii seculari din câmpia Volgăi, Dr. Bashar al-Assad riscă să fie nevoit să-și trăiască restul zilelor.

Luxul este garantat de anii de furturi, nu doar ale sale, ci ale întregii familii. Problema este că riscă să fie izolat de restul lumii din cauza regulilor impuse de Vladimir Putin privind vizitele. Interviuri puține și controlate, un profil discret, nicio activitate politică și cu atât mai puține interferențe cu noul regim sirian. Mai mult decât vechea alianță cu el și tatăl său, Putin se concentrează pe acordul cu noul guvern de la Damasc și menținerea deschise a bazelor militare rusești în Siria.

Așadar, exclus dintr-o cursă pentru putere, cum poate fostul președinte Bashar al-Assad să-și petreacă timpul? Oftalmologia îi vine în ajutor. Pentru el, este o ușă glisantă înapoi, 31 de ani mai târziu. Era anul 1994 când fratele său Basel a murit într-un accident de mașină. Basel era cel mai mare dintre fiii lui Hafez, favoritul tatălui și al mamei sale, cel crescut de la o vârstă fragedă pentru a fi dur, pentru a comanda, pentru a înțelege viața militară și pentru a stăpâni mașina represivă construită de fondatorul dinastiei.

Bashar, pe de altă parte, nu manifestase niciodată interes pentru politică, cu atât mai puțin calitățile de criminal de război pe care Basel și fratele său mai mic, Maher, le demonstraseră în mod clar. Alegerea a căzut, însă, asupra tânărului doctor. Bashar a părăsit ascultător Londra și oftalmologia, întorcându-se la Damasc pentru un curs intensiv de dictatură ereditară. S-a înrolat în armată, a devenit ofițer și comandant al Libanului ocupat, apoi, conform planului, la moartea tatălui său, a devenit președinte în 2000.

În 2011, la izbucnirea Primăverii Arabe, se spune că mama lui Bashar, Anisa, l-a împins pe fiul ei ezitant să acționeze. „Fii bărbat, fă ca tatăl tău, zdrobește-i”. Ascultător, Bashar a supravegheat ani și ani de represiune, tortură și distrugere.

Fostul președinte nu a fost încă văzut prin Moscova. Duce o viață extrem de privată: studii, universitate, PlayStation și puțin altceva. Soția sa, Asma, pare să se fi recuperat după leucemia cu care se luptă de ani de zile și a apărut la discursul de absolvire al fiicei sale, Zein al-Assad, în vârstă de 23 de ani, alături de ceilalți copii ai fostului cuplu prezidențial.

Ea și copiii săi au fost văzuți făcând cumpărături în magazine exclusiviste și au primit chiar permisiunea de a zbura în Emiratele Arabe Unite, unde locuiesc multe cunoștințe exilate ca ei și unde familia s-ar simți mai confortabil datorită climei și limbii. Deocamdată, însă, emirii nu au garantat încă siguranța fostului dictator în exil, așa cum a făcut-o Putin. Prin urmare, visul lui Bashar este să se întoarcă la îngrijirea ochilor altora, poate chiar efectuând intervenții chirurgicale, deoarece se spune că are o mână excelentă.

La fel ca pe vremea când trăia la Londra, datorită pasiunii sale pentru oftalmologie, Bashar nu se gândește la ce i s-ar putea întâmpla. Apoi, moartea fratelui său l-a forțat să devină președinte. Acum, o schimbare de opinie sau căderea lui Putin l-ar putea obliga să se apere la un tribunal internațional pentru crime de război.

