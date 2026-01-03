Explozii puternice au fost semnalate sâmbătă dimineața în capitala venezueleană Caracas. Potrivit CBS, președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.

UPDATE

Președintele Trump a postat pe Truth Social o fotografie cu Nicolas Maduro, după ce a fost capturat de forțele americane.

Maduro a fost pus sub acuzare la New York, fiind acuzat de trafic de droguri și arme, a declarat procurorul general Pam Bondi, adăugând că ”se va confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”.



+++

Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost luați din dormitor de către trupele americane, potrivit declarațiilor a două surse.

Cei doi au fost capturați în timp ce dormeau, conform surselor citate de CNN.

+++

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, cere dovezi că Maduro este în viață, deoarece Guvernul nu se știe unde se află acesta și Prima Doamnă, Cilia Flores.

+++

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino, a declarat că Guvernul adună informații despre morți și răniți. El a susținut că atacurile au lovit zone civile.

Padrino a adăugat că Venezuela se va ”opune” prezenței trupelor străine pe teritoriul său.

Ministrul Apărării a anunțat o desfășurare imediată a forțelor militare în toată țara.

Într-o intervenție video, Vladimir Padrino López a cerut un front unit de rezistență în fața ”celei mai grave agresiuni” comise vreodată împotriva Venezuelei, adăugând că țara respectă ”ordinele lui Maduro” de a desfășura toate forțele armate.

”Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a spus el.

++++

Donald Trump a scris pe Truth Social că Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de forțele speciale americane:

”SUA au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară”.

Trump a anunțat că urmează să aibă loc o conferință de presă, la Mar-a-Lago.



++++

Postul CBS citează oficiali americani.

Guvernul Venezuelei respinge și denunță agresiunea militară americană:

”Venezuela respinge, repudiază și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de Guvernul Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului venezuelean”.



Mai multe zone au rămas fără curent electric.

Atacul are loc într-un moment de tensiune sporită între SUA și Venezuela, notează BBC.

Președintele Venezuelei a declarat stare de urgență națională și a denunțat atacurile ca fiind o încercare a SUA de a-i confisca petrolul și resursele minerale.

Nicolás Maduro a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate ”la momentul potrivit și în circumstanțele corespunzătoare”.

El a îndemnat ”toate forțele sociale și politice din țară să activeze planuri de mobilizare și să condamne acest atac imperialist”.

Oficialii administrației Trump sunt la curent cu informațiile despre exploziile și aeronavele care zboară deasupra capitalei Venezuelei, Caracas, au declarat surse pentru partenerul american al BBC, CBS News.

Acest lucru vine după săptămâni de presiuni exercitate de administrația Trump asupra președintelui venezuelean, Nicolás Maduro.

Președintele SUA îl acuză pe omologul său venezuelean că se află la conducerea unei rețele care aduce droguri în SUA, acuzație negată de Maduro.

Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbătă că este deschis la discuții cu Washingtonul privind traficul de droguri și migrația, după ce, în ultimele trei luni, forțele americane au lovit nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri în Caraibe și estul Oceanului Pacific.

Experți în combaterea traficului de droguri citați de BBC spun că Venezuela este un actor relativ minor în traficul global de droguri, fiind în special o țară de tranzit pentru droguri produse în alte părți. Columbia, țara vecină, este cel mai mare producător mondial de cocaină, dar se estimează că cea mai mare parte a drogurilor ajung în SUA pe alte rute, nu prin Venezuela.

