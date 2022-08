Un grup de femei afgane angajate în apărarea drepturilor civile a deschis o bibliotecă la Kabul, cu speranța de a oferi o oază de cultură femeilor pe care talibanii le țin din ce în ce mai departe de educație și viața publică, relatează RaiNews.

De la recâștigarea puterii în Afganistan în urmă cu un an, talibanii au impus o serie de restricții. Femeile nu pot ieși din casă decât dacă sunt însoțite de o rudă și trebuie să își acopere fața, deși unele ignoră regula, mai ales în centrele urbane.

Școlile secundare pentru fete rămân în mare parte închise, după ce talibanii și-au încălcat promisiunea de a le deschide în luna martie. Potrivit celor raportate de agențiile internaționale de dezvoltare, majoritatea adolescenților nu au acces la sălile de clasă și mii de femei au fost excluse din forța de muncă din cauza restricțiilor tot mai mari și a crizei economice din Afganistan.

"Am deschis biblioteca cu două scopuri: în primul rând, pentru acele fete care nu pot merge la școală și în al doilea rând, pentru acele femei care și-au pierdut locul de muncă”, explică Zhulia Parsi, una dintre fondatoarele bibliotecii.

Printre cele peste 1.000 de cărți aflate în bibliotecă se numără romane și albume foto, precum și cărți despre politică, economie și știință. Majoritatea cărților au fost donate de profesori, poeți și autori ai Fundației Crystal Bayat, o organizație pentru drepturile femeilor afgane care a ajutat la înființarea bibliotecii.

Mai mulți activiști care au participat la protestele din ultimele luni au contribuit și ei la crearea bibliotecii într-o cameră închiriată dintr-un centru comercial.

"Odată cu deschiderea acestei biblioteci, vrem să arătăm rezistența femeilor în fața grupurilor care le sunt împotrivă, care sunt împotriva prezenței femeilor și împotriva activităților femeilor, care, dacă închid porțile școlilor, dacă impun restricții educaționale sau dacă ignoră o generație, trebuie să știe că femeile afgane sunt femei care s-au alfabetizat, sunt conștiente de abilitățile lor și au capacitatea de a se defini în societate”, spune Laila Baseem, activistă și una dintre fondatoarele bibliotecii femeilor.

"Am ridicat vocea din cauza problemelor pe care talibanii le-au creat femeilor. Din păcate, în acest an, nu am văzut nicio reacția din partea lor și nu ne-au dat niciun răspuns pozitiv", a mai spus ea.

Sursa: RADOR