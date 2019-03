Fidesz, formațiunea condusă de premierul ungar Viktor Orban, a fost suspendat miercuri seara calitatea de membru a Partidului Popular European (PPE), a anunțat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.

"Tocmai a fost suspendată calitatea Fidesz de partid membru al PPE.Fidesz nu mai are drepturi de partid membru al PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a vota în nicio reuniune a PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a propune candidați pentru nicio poziție în cadrul PPE", a scris Mureșan pe contul lui de Facebook.

Eurodeputatul român a mai spus că se înființează un Comitet de Evaluare condus de fostul președinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, care va evalua respectarea statului de drept și a valorilor PPE în Ungaria și va prezenta un raport.

Decizia a fost luată de Adunarea Politică a PPE, cu 190 voturi "pentru" și trei voturi "împotrivă", în cadrul unui vot secret, iar decizia intră imediat în vigoare.