Anularea precedentului Roe vs Wade va duce la o cascadă de interdicții privind avortul în statele americane.

Decizia era deja o probabilitate de câțiva ani și un secret cunoscut după ce în mai a avut loc o scurgere de informații de la Curtea Supremă. Lucruri care nu diminuează cu nimic cruzimea acestui dezastru, comentează Financial Times. Șase judecători conservatori, în dezacord cu trei liberali dizidenți, au pus capăt dreptului național la avort în SUA. Cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization va substitui Roe vs Wade, precedentul stabilit în 1973 pe care acum l-a anulat, în calitate de cel mai disputat precedent din sistemul juridic american. Este o zi groaznică în primul rând pentru femei, dar și pentru toți aceia care au crezut într-o Americă luminată și liberală.

Costurile umane se vor resimți imediat. Multe state au adoptat deja legi anti-avort care urmau să intre în vigoare odată ce prezenta decizie va fi fost pronunțată. Cum aceste legi restrâng procedurile, vor prolifera alternative mai puțin sigure. Avorturile nu se vor opri, ci doar avorturile în condiții de siguranță. Pacientele și medicii vor risca să devină infractori. Femeile cu suficienți bani vor suporta costul și inconvenientul de a călători în alt stat pentru a-și exercita un drept pe care-l dețineau de jumătate de secol. Unele state vor încerca să restricționeze chiar și această variantă. De exemplu, o femeie din Arkansas s-ar putea trezi curând încercuită de state la fel de restrictive ca și al ei.

Va fi nevoie de timp, alte decizii judecătorești și poate noi legi pentru ca implicațiile cazului Dobbs să capete un contur mai precis. Dar acesta este indubitabil cel mai mare regres suferit de statutul juridic al femeilor americane după cotitura liberală făcută de mai toată lumea occidentală în anii '60. O țară care până acum avea o politică relativ liberală în privința avortului se va remarca rapid printre celelalte țări dezvoltate drept una draconică.

Este cea mai gravă și cea mai palpabilă moștenire lăsată de Donald Trump, care a numit trei judecători la Curte în președinția sa de patru ani. Există un pericol real ca super-majoritatea „lui” din Curte să ia acum în colimator drepturile homosexualilor, discriminarea pozitivă, contracepția și alte ținte urmărite vreme îndelungată. Săptămâna trecută, Curtea a abrogat și o lege pentru controlul armelor de foc, în vigoare de un secol în statul New York.

Cei trei judecători dizidenți și-au declarat vineri „mâhnirea” pe care le-a provocat-o verdictul. Sentiment pe care-l vor împărtăși mulți alți americani, alături de frică. Provocarea este ca ei măcar disperarea s-o evite. Conform sondajelor, două treimi din americani sunt împotriva anulării precedentului Roe. Ceea ce înseamnă că activiștii liberali au de partea lor publicul general în încercarea lor de a găsi căi alternative pentru ameliorarea accesului la avort.

Însă toate aceste căi sunt fie dificil de atins, fie sunt de natură să provoace o escaladare din partea dreptei. Legi adoptate la nivel național, aceasta fiind uzanța în multe democrații, s-ar izbi de tactica filibuster-ului în Senatul american. Renunțarea la pragul de 60 de voturi (necesare pentru a opri un filibuster în Senat), cum îl îndeamnă unii liberali pe președintele Joe Biden, i-ar incita pe republicani să adopte cu o majoritate la limită tot felul de legi provocatoare data viitoare când vor controla Congresul. Extinderea Curții Supreme ori „popularea” ei cu judecători în așa fel încât să se obțină o majoritate liberală nu ar fi cu nimic mai puțin incendiară.

Nu e nevoie să fii pesimist ca să te temi pentru ce se va întâmpla cu SUA în următorii ani. Un colaps instituțional e îngrijorător de plauzibil. Prevederile constituționale care ignoră principiul majorității - 600.000 de locuitori din Wyoming au în Senatul SUA tot atâta influență cât 40 de milioane de californieni - îi irită de la o vreme pe liberali. Dobbs i-ar putea determina să-și piardă cu totul încrederea în regulile jocului.

Totuși, liberalii nu-și pot permite să stea cu mâinile în sân. Campanii care se pot realiza în fiecare stat în parte le vor reaminti legiuitorilor că, deși tabăra anti-avort e bine organizată și nu are scrupule, ea nu este întotdeauna și populară. Democrații se vor înfrunta cu republicanii pe acestă chestiune la alegerile generale din noiembrie. Prăbușirea precedentului Roe constituia un proiect al dreptei întins pe generații, presupunând campanii în teren, înființarea de filiale ale Societății Federaliste în facultățile de drept și selectarea atentă a candidaților la posturi de judecător. Și liberalii sunt capabili să se organizeze în mod similar. Tragedia este că acum sunt și nevoiți să o facă.

Sursa: RADOR