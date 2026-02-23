Institutul Turc de Statistică (TUIK) a publicat datele privind veniturile obținute de firmele turcești din străinătate. Cifrele arată că aceste firme au obținut în 2024 venituri de 89,8 miliarde de dolari, potrivit „Sabah” (Turcia).

Numărul firmelor turcești care activează în străinătate este în continuă creștere. Dacă în 2023 numărul acestor firme era de 2.567, în 2024 numărul crescuse la 2.706. Cifra de afaceri obținută de aceste firme a crescut de la 84,6 miliarde de dolari la 89,8 miliarde de dolari.

Europa, cea mai activă zonă

În funcție de distribuția geografică, țările europene s-au situat pe primul loc. Țările Uniunii Europene (UE27) și EFTA au înregistrat în 2024 un procent de 39,2% din numărul firmelor turcești din străinătate și o cotă de 37,1% din cifra totală de afaceri. Restul țărilor europene au înregistrat un procent de 19,3% din numărul firmelor turcești din străinătate și o cotă de 23,9% din cifra totală de afaceri. Țările asiatice s-au situat pe locul trei, cu o cotă de 13% din numărul firmelor turcești din străinătate și din cifra de afaceri.

Germania, pe primul loc la numărul firmelor, UK pe primul loc la cifra de afaceri

Germania s-a aflat pe primul loc în 2024 în ceea de privește numărul firmelor turcești din străinătate, cu 254 de firme. Cifra de afaceri a fost de 4,6 miliarde de dolari.

Marea Britanie a ocupat primul loc în ceea ce privește cifra de afaceri, cu 9,2 miliarde de dolari și 143 de firme. Au urmat România, cu o cifră de afaceri de 6,8 miliarde de dolari și cu 96 de firme turcești, și Federația Rusă, cu o cifră de afaceri de 6,5 miliarde de dolari și 135 de firme turcești.

