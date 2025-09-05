Florida a anunțat miercuri că va elimina toate vaccinările obligatorii, o mișcare care ar face să devină primul stat care demontează un pilon istoric al politicii de sănătate publică a SUA, informează „Euronews” (Italia).

Anunțul a fost făcut în timpul unei conferințe de presă de directorul Departamentului de Sănătate al statului, Joseph Ladapo, acesta spunând că vaccinările obligatorii reprezintă o intruziune „imorală” asupra drepturilor oamenilor și a libertății părinților de a lua decizii pentru copiii lor.„Sunt greșite toate și au iz de dispreț și sclavie”, a spus Ladapo.

În prezent, Florida impune vaccinarea elevilor care frecventează școlile publice și unitățile de asistență medicală pediatrică. Vaccinurile obligatorii includ rujeola, varicela, hepatita B și poliomielita.

Ladapo a declarat că departamentul local de sănătate are puterea de a elimina independent unele reglementări obligatorii privind vaccinarea, în timp ce altele vor necesita intervenția legislativă a statului Florida.

Dr. Robert Malone, membru al consiliului consultativ independent pentru vaccinare al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a scris pe platforma X că Ladapo este un „om de știință echilibrat, hotărât să schimbe sistemul în bine”.

Atât Malone, cât și secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., au criticat vaccinurile și au răspândit dezinformări în timpul pandemiei de COVID-19.

Posibile efecte în lanț

Organizațiile medicale americane au criticat anunțul și au subliniat importanța vaccinărilor, în special pentru copii.

„Suntem îngrijorați că anunțul de astăzi îi va expune pe elevii din școlile publice din Florida unui risc mai mare de îmbolnăvire și va avea efecte în lanț asupra comunităților lor”, a declarat Susan Kressly, președinta Academiei Americane de Pediatrie.

Asociația Medicală Americană a declarat că planul Floridei de a pune capăt vaccinărilor obligatorii „ar submina decenii de progres în domeniul sănătății publice”.

Conform datelor din 2024 ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în ultimii 50 de an, vaccinurile au salvat cel puțin 154 de milioane de vieți la nivel global, majoritatea fiind sugari și copii.

Ladapo nu a oferit un calendar specific pentru propunere, însă a spus că va colabora cu guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pentru a elimina obligativitatea vaccinării.

„Oamenii vor trebui să aleagă de ce parte stau. Și vă spun acum, cea mai bună este partea morală”, a conchis Ladapo.

Sursa: Rador Radio România