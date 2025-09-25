Uniunea Europeană condamnă episodul: „Utilizarea forței este inacceptabilă”. Agenția ANSA (Italia) informează că au fost lovite ambarcațiunile Italiei, Marii Britanii și Poloniei.

„A fost ca un atac asupra celor trei țări. Este un episod foarte grav, care creează un precedent. Sperăm că politicienii vor interveni”, declară Maria Elena Delia, purtătoare de cuvânt a Italiei pentru Flotila Global Sumud, referindu-se la atacul cu drone de marți seară.

„Pentru a asigura asistență cetățenilor italieni aflați marți seara pe Flotilă, am autorizat intervenția imediată a fregatei multifuncționale Fasan a Marinei Italiene, care naviga la nord de Creta în cadrul Operațiunii Mare Sicuro. Fregata se îndreaptă deja spre zonă pentru posibile operațiuni de salvare”, anunță ministrul apărării, Guido Crosetto. Ministrul, care a evaluat decizia în consultare cu Primul Ministru, a specificat că „atașatul militar israelian în Italia, ambasadorul nostru și atașatul militar la Tel Aviv, precum și unitatea de criză Farnesina au fost informați”. Trimiterea fregatei a fost decisă de ministru în timp ce acesta se afla în Estonia. „Azi noapte, la ora 3:50”, a explicat Crosetto, „deși mă aflam în Estonia, după o discuție cu șeful Statului Major al Apărării și o evaluare a incidentului, am vorbit cu Primul Ministru și am autorizat desfășurarea imediată a fregatei multifuncționale Fasan”.

„În ceea ce privește atacul suferit în ultimele ore de navele flotei Sumud, care include și cetățeni italieni, comis cu ajutorul dronelor de către autori în prezent neidentificați, nu putem decât să exprimăm cea mai fermă condamnare. Într-o democrație, chiar și demonstrațiile și protestele trebuie protejate atunci când sunt desfășurate în conformitate cu dreptul internațional și fără a recurge la violență”, a adăugat Crosetto.

Flotila Global Sumud a solicitat „escortă maritimă și observatori diplomatici” din partea statelor membre ale Națiunilor Unite ca răspuns la „escaladarea alarmant de periculoasă”, după ce marți seară a raportat „explozii selective și lansarea de obiecte neidentificate” asupra mai multor nave ale expediției. „Cerem ca toate statele membre ale ONU, și în special națiunile aflate la bordul navelor, să asigure și să faciliteze imediat o protecție eficientă, inclusiv escortă maritimă, observatori diplomatici acreditați și o prezență vizibilă de protecție”, a solicitat organizația expediției, care include aproximativ patruzeci de nave din 44 de țări, într-un apel postat pe Telegram, astfel încât „Flotila să poată avansa în siguranță fără obstacole și ca legea să prevaleze asupra actelor de anihilare”.

„Vom continua. Cerem un răspuns de la țărm, de la toți cei apropiați nouă. Sperăm că misiunea va continua. Avem puterea de a lucra pentru un singur obiectiv: aducerea de ajutor umanitar în Gaza. Dronele nu ne vor opri. Nu primim niciun răspuns de la guvernele noastre. Suntem abandonați aici, în mijlocul mării. Nu știm dacă aceste răspunsuri vor sosi sau cum vor sosi”, a declarat Vito Raspanti, un asistent medical sicilian de pe barca Morgana, parte a Flotilei Global Sumud care naviga spre Gaza, într-un mesaj video postat pe site-ul Diecimedia, în care se aude zgomotul bombelor și cel al exploziilor. „Nava noastră, Morgana”, a spus Raspanti, „a avut avarii la vela principală; ne-au atacat cu bombe sonore. Alte atacuri au avariat alte nave. Am avut o noapte dificilă; acum răsare soarele și putem vedea lumina; iar dronele au dispărut.”

„Am fost atacați de cel puțin cincisprezece drone”. „Mai întâi au lansat spray cu piper, apoi au produs bombe sonore care, în final, s-au prăbușit în ambarcațiuni. Patru din cinci au fost avariate, inclusiv a noastră, și nu vor mai putea naviga.” „Atacul a durat câteva ore și are scopul de a epuiza psihologic oamenii de pe ambarcațiuni noaptea, pe întuneric, în largul mării”, spune Maria Elena Delia, purtătoare de cuvânt a Italiei pentru Flotila Global Sumud. „Este un act criminal împotriva unei flote civile”, subliniază ea. „Nu vom fi intimidați, pentru că știm că navigăm complet legal și ne continuăm călătoria spre Gaza pentru a duce ajutoare populației epuizate”.

„Ceea ce s-a întâmplat aseară este inacceptabil”, a declarat Angela Verdecchia, coordonatorul național al Rețelei Elevilor de Liceu, pentru ANSA. „Ca elevi, vom continua să ne mobilizăm, în școli și pe străzi, vom continua să cerem școlilor să abordeze genocidul poporului palestinian, vom continua să cerem instituțiilor să adopte o poziție clară, să încalce acordurile și transportul de arme sau materiale de război către Israel și să recunoască o dată pentru totdeauna Statul Palestina”, a concluzionat Verdecchia.

„Navele Flotilei Globale Sumud au fost atacate în apele internaționale din apropierea Cretei cu bombe incendiare și sonore. Vela ambarcațiunii în care se afla deputata noastră Stefania Scuderi a fost incendiată. Acesta este un eveniment de o gravitate fără precedent: este un adevărat act terorist al lui Netanyahu”, declară Angelo Bonelli, deputat AVS, subliniind că atacul cu drone de marți seara a avut loc în apele internaționale. „Guvernul italian trebuie să-și recheme imediat ambasadorul în Israel și să aplice sancțiuni.”

Poziția UE

„Libertatea navigației trebuie respectată; un atac cu drone împotriva Flotilei sau orice altă utilizare a forței este inacceptabilă. Respectăm eforturile umanitare ale activiștilor care doresc să evidențieze situația intolerabilă din Gaza. Libertatea de întrunire este un pilon al democrației noastre”, afirmă o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, specificând că a „luat act” de decizia Italiei de a trimite o navă a marinei.

Atacurile relatate de jurnalista Barbara Schiavulli

„Ne aflăm în apele internaționale din apropierea Cretei, atât de aproape, încât Creta poate fi văzută de aici, iar aseară am fost atacați. Mai întâi, interferențe radio, apoi un flux de drone și apoi grenade asurzitoare care au lovit și au avariat mai multe ambarcațiuni, inclusiv a noastră, unde a fost disreusă vela principală a navei Morgana”, Așa începe povestea directoarei Radio Bullets, Barbara Schiavulli, jurnalistă, care se află la bordul unei nave din Flotila Global Sumud, aceeași în care se află purtătoarea de cuvânt italiană Maria Elena Delia și deputații Marco Croatti din Mișcarea Cinci Stele și Benedetta Scuderi din Republica Socială Italiană. „Ceea ce s-a întâmplat a durat aproximativ trei ore; a trebuit să rămânem în întuneric pentru că era noapte și nu erau lumini”, explică ea într-un video postat pe Instagram. „Ne-am regrupat cu restul flotilei în timp ce eram atacați și este mai presus de înțelegerea cuiva cum ar putea cineva să atace oameni care aduc ajutor umanitar”. Schiavulli a amintit apoi că „aceasta este o misiune pașnică, este o misiune de solidaritate.”

„Ne temem de o posibilă escaladare a încercărilor de a ne opri și a atacurilor, care ar putea crește în număr și pericol. Cele pe care le-am suferit până acum nu rănit pe nimenii, dar dacă se intensifică și se înmulțesc, riscă să ne forțeze norocul”. spune agenției ANSA Saverio Tommasi, jurnalist pentru Fanpage, aflat la bordul navei Karma, una dintre navele care participă la Flotila Global Sumud, definind ceea ce s-a întâmplat aseară drept un „act de piraterie”.

Nava în care se aflau Tommasi și reprezentanții asociației nu s-a numărat printre cele lovite direct de drone. „Noaptea trecută”, își amintește Tommasi, „am petrecut patru ore cu capul întors spre cer, nu pentru a privi cerul și stelele căzătoare – n-am mai văzut atâtea în viața mea – ci pentru a urmări dronele, care zburau deasupra întregului perimetru al flotilei și ocazional, intrau în el. Planau deasupra unora dintre ambarcațiuni și lansau bombe sonore, care nu numai că produc sunet, dar generează și o flacără ce poate aprinde pânzele, ceea ce face navigația imposibilă. Ca primă linie de apărare, am strâns toate pânzele. Apoi au existat și atacuri cu «chestii» usturătoare.”

În momentul atacului, flotila se afla la 27 de mile în largul coastei grecești, în ape internaționale, motiv pentru care jurnalistul numește, din punct de vedere tehnic, atacul, un „act de piraterie”.

