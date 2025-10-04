Cei 473 de membri ai echipajului flotilei Global Sumud, reținuți de autoritățile israeliene în timp ce navigau pe Marea Mediterană, au fost transferați la închisoarea Saharonim din deșertul Negev, în sudul Israelului, informează vineri EFE.

Potrivit declarațiilor acordate EFE vineri de Loubna Tuma, avocata Adalah, echipa juridică a flotilei, acesta este numărul pasagerilor ambarcațiunilor interceptate de Israel care au fost conduși la închisoare, de unde, cel mai probabil, vor fi deportați în țările lor. Avocata nu a fost în măsură să precizeze câte din aceste persoane au acceptat să fie deportate imediat.

Dacă acceptă, ele sunt duse la aeroport pentru a lua un zbor de deportare. În caz contrar, se inițiază o procedură judiciară în care un judecător va decide cu privire la deportarea lor, procedură care necesită mai mult timp.

Începând din noaptea zilei de miercuri, marina israeliană a abordat peste 40 de ambarcațiuni ale flotilei, doar una, Marinette, continuând să navigheze spre Fâșia Gaza.

Persoanele deținute au fost transportate în portul israelian Ashdod, unde au fost înregistrate de poliție înainte de a fi conduse la autoritățile de frontieră pentru formalitățile de migrație.

Această procedură a avut loc pe tot parcursul nopții, iar majoritatea persoanelor arestate au fost transferate treptat, cu autobuze, din acest port la închisoarea Saharonim, în localitatea Kziot din apropierea graniței cu Egiptul.

Potrivit explicațiilor oferite agenției EFE de un avocat al flotilei, această închisoare a fost concepută pentru imigranți aflați în situație neregulamentară în Israel și are capacitatea de a găzdui sutele de membri ai echipajelor ambarcațiunilor care încercau să ducă ajutoare în Gaza.

Potrivit Ministerului de Externe italian, parlamentarii și europarlamentarii italieni care făceau parte din flotilă au fost deja transferați la aeroportul din Tel Aviv pentru a lua un zbor regulat spre Roma. Este vorba despre europarlamentarele alianței Verzii, de stânga, Benedetta Scuderi, Annalisa Corrado din Partidul Democrat (PD), precum și de senatorul Mișcării 5 Stele, Marco Croatti, și deputatul PD, Arturo Scotto.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a menținut contacte cu omologul său israelian, Gideon Saar, cerând eliberarea lor imediată. Ambasada Italiei a desfășurat, de asemenea, personal consular în portul Ashdod pentru a efectua vizite consulare și a solicita eliberarea imediată a tuturor celorlalți italieni reținuți.

Surse din Ministerul de Externe de la Roma au confirmat că, în total, au fost reținuți 46 de italieni - inclusiv patru parlamentari și trei jurnaliști - și că starea acestora este bună.

Tajani a explicat că cetățenii italieni reținuți vor primi vizite consulare în cursul zilei de vineri, iar duminică dimineața devreme va avea loc a doua vizită consulară, în așteptarea repatrierilor programate pentru luni și marți.

El a adăugat că guvernul israelian intenționează să repatrieze persoanele aflate la bordul flotilei Globale Sumud „printr-o singură măsură de expulzare forțată” și „la bordul a două zboruri charter, luni 6 și marți 7 octombrie, în două capitale europene diferite”, Londra și Madrid.

Sursa: Agerpres