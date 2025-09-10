Organizația Global Sumud Flotilla a publicat imagini de pe camerele de supraveghere de pe nava „Family”, care „confirmă un atac cu drone”, luni noaptea, asupra uneia dintre navele care se îndreptau spre Gaza, scrie „Il Messaggero” (Italia).

În videoclipurile postate online pe X, o persoană aflată la bordul navei poate fi văzută ridicând brusc privirea de frică, urmată de un zgomot puternic și de flăcări; apoi panica izbucnește pe navă, o altă persoană strigând „foc, foc”, iar prima persoană spunând „am fost loviți”. Organizatorii expediției spre Gaza au declarat că toți pasagerii și echipajul sunt în siguranță.

„Misiunea noastră umanitară nu se va opri și nu va fi afectată de nicio amenințare. Tunisia este o țară suverană și respingem orice atac asupra teritoriului său. Privirile noastre sunt ațintite asupra Gazei”, a declarat activistul Thiago Avila cu privire la ceea ce a denunțat ca fiind un atac asupra unei nave a flotilei din Gaza, un raport difuzat pe canalele oficiale ale flotilei Global Sumud. El a vorbit în fața unei mulțimi de susținători adunați în portul turistic Sidi Bou Said, de unde va pleca mâine convoiul naval pentru a încerca să distrugă asediul asupra Gazei, conform declarațiilor organizatorilor.

Garda Națională a Tunisiei a declarat că nu a detectat „nicio dronă”, după ce flotila care se îndrepta spre Gaza a anunțat că una dintre navele sale „a fost lovită” în apele tunisiene. „Conform investigațiilor inițiale, a existat un incendiu la vestele de salvare la bordul unei nave ancorate la 50 de mile de portul Sidi Bou Said și care venea din Spania. Investigațiile sunt în curs de desfășurare și nu au fost detectate drone”, a declarat Garda Națională. Organizatorii flotilei au declarat într-un comunicat că suspectează un atac cu drone.

Flotila care a plecat cu activiști și ajutoare umanitare pentru Gaza a declarat, luni seară, că una dintre navele sale "a fost lovită de ceea ce se suspectează a fi o dronă" în timp ce se afla în apele tunisiene, în apropiere de Sidi Bou Said. Incendiul a fost stins rapid, potrivit martorilor aflați la fața locului.

Israelul a anunțat oficial că a acceptat acordul propus de președintele Trump. „Israelul dorește să pună capăt războiului din Gaza pe baza propunerii președintelui Trump și în conformitate cu principiile stabilite de Cabinetul de Securitate”, a declarat ministrul de externe Gideon Sa'ar.

Sursa: Rador Radio România