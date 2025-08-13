Președintele Donald Trump a descris summitul său de vineri cu președintele rus Vladimir Putin drept o „întâlnire de tatonare”, scrie „Washington Post” (SUA) care face o trecere în revistă a așteptătilor legate de acest summit.

Forțele ruse au obținut câștiguri teritoriale semnificative în poziții-cheie de pe câmpul de luptă din estul Ucrainei, au raportat marți analiști militari și oficiali ucraineni - avansuri care i-ar putea oferi președintelui rus Vladimir Putin un stimulent suplimentar pentru a evita un armistițiu și a continua lupta.

În ultimele zile, unități ruse și-au consolidat cuceririle din apropierea orașelor Kramatorsk și Dobropillia din regiunea Donețk, au anunțati analiști și oficiali. Ambele orașe au servit drept hub-uri majore pentru armata ucraineană, iar Kramatorsk, în special, găzduiește încă mii de civili.

Rusia are un avantaj covârșitor față de Ucraina în ceea ce privește numărul de soldați, arme, vehicule și alte echipamente. De asemenea, dispune de un arsenal masiv de rachete și bombe planoare, folosite pentru a lovi orașele ucrainene. Ucraina, în timp ce se luptă să recruteze suficienți soldați, se bazează în mare măsură pe drone FPV (first-person-view) cu cost redus pentru a încetini ofensiva Rusiei.

Întărirea pozițiilor Rusiei de-a lungul frontului de est are loc în timp ce președintele Donald Trump părea luni să tempereze așteptările legate de viitoarea sa întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, descriind mult-așteptatul summit drept o „întâlnire de tatonare” pentru a vedea „ce are în minte” liderul rus cu privire la un potențial acord de încetare a războiului.

Trump, vorbind la o conferință de presă luni, a continuat să descrie sarcina dificilă de a pune capăt războiului Rusiei într-un limbaj mai apropiat de o tranzacție imobiliară decât de un efort complex de mediere pentru a opri acțiunile militare ruse în Ucraina care durează de peste un deceniu.

„Probabil în primele două minute voi ști exact dacă se poate face sau nu o înțelegere”, a declarat Trump reporterilor. El a spus că plănuiește să-i spună lui Putin „trebuie să oprești acest război” și să vadă dacă există „o înțelegere corectă” pe masă. De asemenea, a făcut din nou referire la posibile concesii teritoriale, fără a da detalii.

Trump a sugerat că un armistițiu ar putea implica „un schimb de teritorii” - deși Rusia ocupă acum aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, iar Ucraina nu deține practic teritoriu rusesc de oferit la schimb. Totuși, Trump a vorbit despre returnarea către Ucraina a unor terenuri pe care le-a descris drept „foarte valoroase”.

„În imobiliare, îi spunem proprietate la malul mării”, a spus Trump, folosind o expresie pe care a folosit-o și pentru a descrie Gaza. Despre întâlnirea cu Putin programată să aibă loc vineri în Alaska, Trump a declarat: „Cred că va fi bine, dar ar putea fi rău”.

A adăugat: „S-ar putea să plec și să-i spun ‘mult noroc’ și asta să fie tot.”

Trump a promis în campanie că va pune capăt războiului Rusiei într-o singură zi, dar de când a preluat mandatul în ianuarie și-a exprimat în mod repetat frustrarea profundă pentru că nu a reușit să facă acest lucru.

Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat la un moment dat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, deși, mai recent, Trump s-a plâns că Putin spune constant că vrea să pună capăt războiului, dar continuă să bombardeze orașe ucrainene.

Așteptările lui Trump pentru summitul din Alaska, inclusiv termenii pe care Rusia ar fi dispusă să-i accepte, par să se bazeze parțial pe neînțelegerile dintr-o întâlnire dintre emisarul său, Steve Witkoff, și Putin, la Moscova, săptămâna trecută.

„Poate că este ambiguitate strategică din partea lui Trump sau poate că este o greșeală. Dar nimeni nu oferă ceea ce spune el, cel puțin din câte știm noi”, a spus o persoană informată despre negocieri, sub protecția anonimatului. „Nimeni nu înțelege ce se întâmplă.”

„Rusia se pregătește pentru o ofensivă majoră chiar acum”, a adăugat aceeași sursă. „Nu pare că Rusia este pe cale să pună capăt războiului.”

Cancelarul german Friedrich Merz va convoca miercuri o discuție telefonică cu Trump, Zelenski și alți lideri europeni, au declarat luni oficialii germani. Apelul va include președinții sau premierii Marii Britanii, Franței, Finlandei, Italiei și Poloniei, precum și liderii Uniunii Europene și NATO.

Europenii vor vorbi mai întâi cu Zelenski înainte ca Trump și Vance să se alăture conversației. După o întâlnire care l-a inclus pe Vance, în Marea Britanie, la sfârșitul săptămânii, liderii europeni au emis o declarație fermă de sprijin pentru Ucraina și au avertizat că Rusia nu trebuie lăsată să redeseneze frontierele internaționale prin forță.

Trump a confirmat luni că va vorbi cu europenii „pentru a prelua ideile tuturor” înainte de întâlnirea cu Putin. „Intru acolo complet pregătit și vom vedea ce se întâmplă”, a spus Trump, adăugând că și-ar dori „să vadă un armistițiu foarte, foarte rapid”.

În videoconferința de miercuri, liderii vor discuta „opțiuni suplimentare pentru a exercita presiune asupra Rusiei”, pregătiri pentru „posibile negocieri de pace” și chestiuni legate de „pretenții teritoriale” și garanții de securitate, a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius.

Întâlnirea din Alaska marchează prima vizită a lui Putin în Statele Unite, în afara Națiunilor Unite, din 2007 încoace. Ea este deja văzută la Moscova ca o victorie diplomatică pentru liderul rus, care nu a trebuit să facă concesii în avans.

Înainte de întâlnirea cu Witkoff la Moscova, Trump amenințase că va impune noi sancțiuni dacă Putin nu se angajează la un armistițiu imediat. Termenul-limită impus de Trump a fost vinerea trecută, dar luptele continuă și nu au fost impuse noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Susținătorii europeni ai Ucrainei insistă în continuare ca Moscova să accepte un armistițiu înainte de orice negocieri privind teritoriile. După întâlnirea din Marea Britanie, Vance a spus că linia actuală de contact din estul Ucrainei ar fi punctul de plecare pentru discuții - un semn că Washingtonul a preluat cel puțin unele sugestii ale aliaților europeni.

Anterior, persoane informate despre diverse discuții au spus că Putin dorește ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas - care include regiunea ocupată Luhansk și parțial ocupata Donețk - în schimbul unui armistițiu în alte zone unde se dau lupte intense.

La conferința de presă, Trump nu a menționat problemele care reprezintă principala preocupare pentru Ucraina și națiunile europene - presiunea asupra Rusiei pentru un armistițiu sau acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina. El a spus, însă, că se va consulta cu europenii și a subliniat că prioritatea sa este o înțelegere pentru a opri luptele.

După întâlnirea cu Putin, a spus că cel mai probabil îl va suna pe Zelenski imediat după.

Sursa: Rador Radio România