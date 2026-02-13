În pofida unor dubii legate de angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, alianța întărește interesele naționale americane, după cum afirmă 16 foști oficiali de nivel înalt într-o scrisoare comună, scrie „The New York Times” (SUA).

Afirmând că alianța NATO reprezintă o piatră de hotar pentru securitatea națională a Statelor Unite și considerând că ea ar fi de importanță vitală pentru păstrarea intereselor americane la nivel mondial, opt foști ambasadori americani la NATO și opt foști comandanți supremi americani în Europa au difuzat o scrisoare comună, prin care sprijină angajamentul continuu al Washingtonului față de alianță.

Semnatarii, un grup de foști demnitari aparținând ambelor partide și care au fost, până anul trecut, în funcții sub fiecare președinție începând din anul 1997 și până anul trecut, afirmă că NATO este „departe de a fi o organizație umanitară”, ci este o sursă de noi forțe, care au permis Statelor Unite să își afirme puterea și influența într-un mod imposibil – sau extrem de costisitor – de realizat pe cont propriu”.

Grupul a făcut în așa fel, încât scrisoarea să coincidă cu deschiderea Conferinței de Securitate de la München, care, în acest an, are loc într-o atmosferă tensionată, cu întrebări legate de angajamentul președintelui Trump față de securitatea europeană și față de alianța NATO, după ce a pretins să rupă Groenlanda de Danemarca, o țară membră NATO.

O serie de oficiali din partea lui Trump au declarat că Statele Unite rămân angajate față de NATO și în privința principiului vizând apărarea colectivă, inclusiv prin păstrarea umbrelei nucleare americane. Ei spun că aliații europeni trebuie să facă mai mult pentru a-și împărți obligațiile vizând capacitatea de ripostă a Europei, date fiind noile probleme ale Statelor Unite din Bazinul Indo-Pacific. Este cunoscut faptul că Trump i-a îndemnat pe aliați să cheltuiască mai mult pentru propria lor apărare.

Dar îndoielile europenilor față de angajamentul SUA sunt destul de solide, mai ales având în vedere că Trump pare să favorizeze Rusia în negocierile prin care încearcă să pună capăt războiului din Ucraina.

Unul dintre foștii ambasadori care au ajutat la redactarea scrisorii, Ivo H. Daalder, a spus că, având în vedere că „președintele Trump, dar și alții, pun sub semnul întrebării valoarea NATO și extraordinara contribuție a aliaților noștri în Afganistan și în alte regiuni, am considerat important să facem o declarație clară în privința rolului vital al NATO pentru securitatea americană”.

Potrivit declarațiilor sale, scrisoare are totodată menirea de a le semnala europenilor „sprijinul larg, din partea ambelor partide față de NATO, care încă mai există în Statele Unite de azi”.

Scrisoarea a fost semnată și de republicani marcanți, printre care s-a numărat și Kay Bailey Hutchinson, care a fost ambasador la NATO în timpul primului mandat al lui Trump, precum și toți ambasadorii NATO aflați în funcție pe vremea președinților George W. Bush și Bill Clinton.

Printre foștii comandanți supremi se numără și cei aflați în funcție în timpul primului mandat al lui Trump.

În scrisoare, semnatarii subliniază faptul că, în opinia lor, alianța servește intereselor americane la fel cum o fac și trupele americane din Europa, asigurând baza operațiunilor americane „în Africa, în Orientul Mijlociu și în Asia Centrală”. Semnatarii afirmă că, în plus, „adevărata valoare a NATO constă în mobilizarea unor resurse non-americane în sprijinul obiectivelor de securitate ale SUA”, inclusiv în asigurarea rutelor comerciale la nivel global.

În general, semnatarii susțin că renunțarea la NATO sau înlocuirea alianței ar face ca Statele Unite să plătească mai mulți bani ca să-și asigure o influență mai mare în lume. În opinia lor, NATO este „un pariu de interes strategic, care face ca Statele Unite să rămână țara cea mai puternică și cea mai stabilă economic din lume la o jumătate de preț comparativ cu cazul în care ar acționa de una singură”.

