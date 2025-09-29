Potrivit biroului prim-ministrului palestinian, douăsprezece țări, inclusiv Franța, au promis cel puțin 170 de milioane de dolari pentru a ajuta Autoritatea Palestiniană, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura Paulinei Pausini.

Douăsprezece țări, inclusiv Franța, au lansat sâmbătă „Coaliția de Urgență pentru Viabilitatea Financiară a Autorității Palestiniene”, a anunțat Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe.

Înființată „pentru a aborda criza financiară urgentă și fără precedent” cu care se confruntă Autoritatea, ale cărei venituri fiscale și vamale sunt reținute de Israel, „obiectivul imediat al coaliției este de a stabiliza finanțele sale și de a-i păstra capacitatea de a guverna, de a furniza servicii esențiale și de a menține securitatea, toate acestea fiind principii esențiale pentru asigurarea stabilității în regiune și conservarea soluției cu două state”, au scris Arabia Saudită, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Irlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Marea Britanie, Slovenia și Elveția într-o declarație comună.

Potrivit biroului prim-ministrului palestinian Mohammad Mustafa, Coaliția a promis cel puțin 170 de milioane de dolari - numai Arabia Saudită ar trebui să contribuie cu 90 de milioane de dolari, potrivit ministrului său de Externe, prințul Faisal bin Farhan.

„Angajamentul nostru colectiv reflectă largul consens internațional privind necesitatea de a preveni prăbușirea Autorității Palestiniene și de a consolida fundamentele păcii”, au continuat țările donatoare, cerând „tuturor statelor și organizațiilor internaționale să se alăture acestui efort colectiv”.

Potrivit acestora, ajutorul pe termen scurt nu ar fi suficient. Coaliția își propune „o abordare durabilă, previzibilă și coordonată” pentru a contracara slăbirea Autorității Palestiniene și a menține pacea și securitatea regională și internațională.

În plus, miniștrii i-au cerut statului evreu să „transfere imediat toate veniturile fiscale și vamale palestiniene și să suspende orice măsuri care obstrucționează Autoritatea Palestiniană, o slăbesc sau amenință prăbușirea acesteia”, în timp ce omologul lor israelian, ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, a declarat că dorește ca Autoritatea Palestiniană să se prăbușească prin „strangulare economică”.

Lansarea Coaliției de Urgență vine după ce Franța și Marea Britanie au recunoscut statul palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și după discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu, în care promitea „să termine treaba” în Gaza.

Sursa: Rador Radio România