Marți seară, în cadrul programului de televiziune „Quotidien” de pe TMC, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a răspuns la întrebările jurnalistului francez în cadrul emisiunii prezentate de Yann Barthès, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

În timp ce situația dintre SUA și Europa este destul de tensionată, în special din cauza Groenlandei, un teritoriu râvnit de președintele american, Europa se întreabă care vor fi următoarele mișcări ale lui Donald Trump. Acesta nu a ezitat să critice Franța și pe președintele Macron de când Europa a început să se interpună în expansiunea lui Trump.

Intervievat de colegii noștri francezi, guvernatorul Californiei a criticat planul lui Trump privind Groenlanda. „Vă insultă pe dumneavoastră, țara dumneavoastră și aliații dumneavoastră europeni. Ceea ce susține el în Groenlanda este o pură nebunie. Nu poate lua acel teritoriu prin forță militară. Ei bine, ar putea, dar această idee este respinsă vehement în SUA”.

Apoi, democratul a revenit asupra poziției de „forță” a lui Trump, despre care consideră că este doar o fațadă. „Se află într-o situație delicată și, în opinia mea, Uniunea Europeană ar trebui să-i dea o lovitură serioasă și să riposteze foarte ferm. Să combată focul cu foc, pentru că Trump este slab. Încearcă să-și prezinte slăbiciunea drept forță, dar dă înapoi când se lovește de un zid. Așadar, e nevoie de convingere. Și mai presus de toate, nu de capitulare”.

Guvernatorul Californiei, considerat unul dintre cei mai mari dușmani ai lui Trump și ai republicanilor, a încheiat cu o ultimă urare pentru cetățenii Europei: „Sper ca europenii să înțeleagă că noi, un segment al populației americane, înțelegem problema care este Trump”.

Sursa: Rador Radio România